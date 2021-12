Grayscale repousse la SEC, Fidelity contourne les États-Unis pour lancer un FNB Spot au Canada

Grayscale a envoyé une lettre à la SEC concernant son rejet répété des ETF Bitcoin soutenus physiquement, qui, selon elle, viole la loi sur la procédure administrative (APA).

Fidelity n’attend pas que la Securities and Exchange Commission (SEC) approuve un FNB adossé physiquement aux États-Unis et lance cette semaine un FNB au comptant Bitcoin au Canada.

L’un des plus grands gestionnaires d’actifs aux États-Unis avec plus de 4 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM) obtiendra directement du Bitcoin physique pour son ETF Fidelity Advantage Bitcoin (FBTC) géré activement.

« Cela devrait être embarrassant pour la SEC que l’un des plus grands noms de l’investissement aux États-Unis soit obligé d’aller dans le Nord pour servir ses clients. Mais cela n’aura pas d’importance », a commenté Eric Balchunas, analyste principal des ETF chez Bloomberg.

Au milieu du récent rejet de l’ETF Bitcoin spot par la SEC, le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale a repoussé les arguments du régulateur à ce sujet.

Grayscale, qui a déposé une demande de conversion de son bitcoin trust (GBTC) en ETF en octobre, a envoyé une lettre à l’agence lundi soir, affirmant que les rejets répétés de la SEC pourraient violer l’Administrative Procedure Act (APA), qui couvre la prise de décision. processus des agences fédérales.

Retenir les approbations pour les ETF au comptant Bitcoin ne montre que l’approche sans fondement et extrêmement incohérente de la SEC pour réglementer la crypto. https://t.co/qnKkVoeQ3t – Tom Emmer (@RepTomEmmer) 30 novembre 2021

Le gestionnaire d’actifs affirme que la décision de l’agence de ne pas approuver les ETF au comptant Bitcoin a été «arbitraire et capricieuse» puisque la SEC a approuvé les ETF à terme. La lettre indiquait,

« Les ETP à terme Bitcoin enregistrés en vertu de la loi de 1940 et les ETP Bitcoin spot qui ne sont pas requis ou éligibles pour être ainsi enregistrés sont les mêmes à tous égards pertinents, mais sur la base de l’analyse de l’ordonnance de désapprobation du 12 novembre 2021, la Commission les traite différemment. »

Selon Grayscale, alors que la Commission a invoqué les protections des investisseurs en vertu de la loi de 1940 pour justifier son « traitement disparate », cela n’est pas pertinent pour la préoccupation invoquée à plusieurs reprises pour refuser les applications de la règle 19b-4 pour les ETP Bitcoin au comptant comme BTC : manipulation de marché et fraude sur le marché Bitcoin sous-jacent.

« Dans l’état actuel des choses, le paysage des ETF Bitcoin est injuste et discriminatoire à l’égard des actionnaires de GBTC et de tous les autres investisseurs américains à la recherche d’un moyen accessible et efficace d’obtenir leur exposition Bitcoin », a déclaré Craig Salm, vice-président juridique de Grayscale. Site Web de niveaux de gris.

« Heureusement, l’Administrative Procedure Act (APA) existe pour traiter des situations comme celle-ci – pour régir le processus par lequel les agences fédérales élaborent et publient des réglementations, en fin de compte pour protéger l’investisseur américain. »

L’agence n’a pas encore répondu à la lettre.

Maintenant que les ETF à terme bitcoin sont en ligne, la SEC n’a aucune justification valable pour refuser l’application ETF spot de @Grayscale. La loi sur les procédures administratives exige l’approbation. C’est l’heure. Hier soir, @blockchainassn a déposé une lettre de soutien à l’ETF spot. Lisez nos opinions ici : https://t.co/pEYbZK5wqz – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 30 novembre 2021

En octobre, le premier ETF à terme Bitcoin a été approuvé, et depuis lors, deux autres fonds ont commencé à être négociés. En raison de l’avantage du premier coup, ProShares (BITO) a amassé 1,4 milliard de dollars, contre environ 60 millions de dollars par le BTF de Valkyrie et 10 millions de dollars par le XBTF de VanEck.

Grayscale a quant à lui 37 milliards de dollars dans son Bitcoin Trust (GBTC), qui se négocie avec une décote, depuis mars de cette année, à 13,9%.

Récemment, le gestionnaire d’actifs de 1,6 milliard de dollars Invesco a également lancé l’ETP Bitcoin-spot en Europe après avoir abandonné la décision de lancer un futur ETF en partie en raison de contraintes réglementaires le rendant trop coûteux pour les investisseurs.

« Nous pensions que les futures CME allaient être un élément très efficace du portefeuille. Nous n’avons jamais pensé qu’ils seraient efficaces alors qu’ils représenteraient 100 % du produit », a déclaré Anna Paglia, responsable mondiale des ETF chez Invesco.

Leur portefeuille idéal était plutôt un mélange de contrats à terme, de swaps, de bitcoins physiques, d’ETF et de fonds privés investissant dans l’industrie du bitcoin, pour aider à protéger les investisseurs en cas de crise de liquidité.

Bitwise Asset Management, qui gère 1,7 milliard de dollars d’actifs cryptographiques, devait entre autres retirer un dossier pour un ETF à terme.

Le CIO Matt Hougan a déclaré que le succès de BITO avait déjà « débordé » les intermédiaires, les marchands de contrats à terme, qui, en réponse, ont augmenté leurs prix.

« Notre point de vue était qu’un ETF basé sur des contrats à terme allait être imparfait. » « Lorsque nous avons déposé, nous pensions que cela en vaudrait la peine, mais les coûts se sont construits sur les coûts – le contango, les marchands à commission, ont ajouté des coûts pour travailler via une filiale de Cayman – de sorte que nous avons finalement décidé que ce n’était pas dans l’intérêt de long- investisseurs à terme.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.