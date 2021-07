Grayscale s’associe à CoinDesk pour mettre en œuvre le fonds et l’indice DeFi

Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, Grayscale Investments, a fait son entrée dans l’espace de la finance décentralisée (DeFi). Grayscale a publié cette nouvelle via un communiqué de presse plus tôt dans la journée, notant qu’il s’était associé à CoinDesk Indexes, une filiale de la plate-forme multimédia crypto CoinDesk, pour lancer un nouveau fonds et indice DeFi. Les nouveaux produits seraient appelés Grayscale DeFi Fund et CoinDesk DeFi Index.

Selon le communiqué de presse, Grayscale a décidé de s’aventurer dans DeFi pour offrir aux investisseurs la possibilité d’accéder à de nouvelles facettes passionnantes de l’écosystème de la monnaie numérique. Selon le PDG de la société, Michael Sonnenshein, le secteur DeFi offre des technologies qui peuvent remodeler l’avenir du secteur des services financiers.

Le Grayscale DeFi Fund offrira aux investisseurs l’accès à une sélection de protocoles DeFi de pointe. Il offrira prétendument un portefeuille pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui suit l’indice CoinDesk DeFi. En niveaux de gris, il s’agit de son 15e produit d’investissement et de sa deuxième offre de fonds diversifiés. Le fonds est actuellement ouvert à la fois aux personnes physiques éligibles et aux investisseurs institutionnels accrédités pour des souscriptions quotidiennes.

Grayscale a en outre révélé qu’il avait l’intention de coter les actions de ce fonds sur un marché secondaire, comme ses autres produits. Néanmoins, la société a averti que les régulateurs tels que la SEC et la FINRA pourraient avoir des inquiétudes concernant le fonds. À cette fin, Grayscale ne garantit pas que le produit atteindra les marchés secondaires. Par conséquent, les actionnaires doivent être prêts à assumer indéfiniment le risque d’investissement.

Offrir aux investisseurs institutionnels un large accès à DeFi

L’indice CoinDesk DeFi, quant à lui, cherche à offrir une large représentation des protocoles DeFi. Cela comprendrait une sélection d’actifs liquides DeFi sur une base pondérée en fonction de la capitalisation boursière. Au moment de la rédaction de ce rapport, l’indice comprend UniSwap (46,44 %), Aave (11,63 %), Composite (10,81 %), Maker (6,87 %), Curve (6,34 %), Synthetix (5,92 %), SushiSwap (4,80 %), Yearn (2,90 %), UMA (2,44 %) et Bancor (1,85 %).

Dans une interview ultérieure, Sonnenshein a vanté cet indice et a déclaré qu’il s’agissait d’un véhicule d’investissement en monnaie numérique de qualité institutionnelle qui permettrait aux investisseurs d’injecter leur argent dans un large éventail de protocoles DeFi.

Commentant cette collaboration, la PDG de CoinDesk, Jodie Gunzberg, a déclaré :

Ce partenariat souligne notre leadership dans la création d’indices de devises numériques de qualité institutionnelle.

Il a ajouté que l’espace DeFi a reçu beaucoup d’attention ces derniers mois. Cela étant, il était essentiel de fournir à la communauté des investisseurs les outils nécessaires pour fournir une exposition calculée à l’industrie en croissance rapide.

