Actualités Bitcoin

Grayscale s’associe aux Giants de New York, devenant le deuxième sponsor crypto d’une équipe de la NFL

Grayscale organisera des séminaires éducatifs sur les crypto-monnaies pour le personnel des Giants et les aidera à naviguer dans l’écosystème cryptographique en évolution.

Grayscale Investment, le plus grand gestionnaire d’actifs cryptographiques, a annoncé mercredi qu’il était devenu le deuxième sponsor crypto d’une équipe de la NFL en s’associant aux Giants de New York. Litecoin (LTC) s’est associé aux Dolphins de Miami en 2019.

«Notre partenariat avec les Giants est incroyablement significatif car nos racines sont à New York», a déclaré Michael Sonnenshein, PDG de Grayscale.

«Nous sommes ravis de nous associer à une franchise aussi avant-gardiste, de travailler ensemble sur des initiatives philanthropiques et de continuer à soutenir la communauté métropolitaine de New York.»

Dans le cadre du partenaire officiel de gestion d’actifs en monnaie numérique des Giants, Grayscale sera le sponsor de la sortie de golf de la Giants Foundation. Dans ce cadre, le gestionnaire d’actifs numériques organisera chaque année des séminaires de formation sur les crypto-monnaies pour le personnel des Giants.

Ce partenariat «pourrait nous guider dans la navigation dans l’écosystème de la crypto-monnaie», a déclaré Pete Guelli, directeur commercial des New York Giants. Niveaux de gris

«Possède les connaissances institutionnelles et le réseau de partenaires auxquels nous pouvons accéder à mesure que la cryptographie continue d’évoluer.»

Cette semaine encore, dans une autre nouvelle, la société mère de Grayscale, Digital Currency Group (DCG), a annoncé qu’elle achèterait jusqu’à 750 millions de dollars d’actions de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), 3 fois le montant initial.

Il a en outre indiqué qu’au 30 avril 2021, DCG avait déjà acheté pour 193,5 millions de dollars d’actions GBTC. Selon Bloomberg, DCG est le troisième plus grand détenteur de la fiducie.

Pendant ce temps, GBTC continue de fonctionner avec une forte décote, actuellement de 15,33%, par rapport au Bitcoin sous-jacent. Ainsi, l’entreprise rachète sa confiance à rabais.

«C’est une stratégie rationnelle pour l’entreprise et le produit d’augmenter leurs achats compte tenu de la remise de plusieurs mois persistante de GBTC», a déclaré Stéphane Ouellette, directeur général et co-fondateur de FRNT Financial.

Grayscale, quant à lui, dit qu’il est «engagé à 100%» à convertir le GBTC en un ETF une fois que la SEC a approuvé la structure. Il y a une semaine, la SEC a reporté la décision sur VanEck Bitcoin ETF au 17 juin.

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.