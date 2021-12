Grayscale trouve un intérêt croissant pour Bitcoin alors qu’il pousse pour l’ETF BTC spot

Source : iStock / pichet_w

La principale société de gestion de crypto-actifs basée aux États-Unis niveaux de gris a répondu à une enquête pour montrer l’intérêt croissant pour Bitcoin (BTC) parmi les investisseurs alors que la société travaille dur pour convaincre le Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) pour lancer le premier fonds négocié en bourse (ETF) au sol basé sur le bitcoin aux États-Unis.

Aujourd’hui, Grayscale a publié les résultats d’un sondage en ligne auprès de 1 000 consommateurs américains, qui ont participé à une forme d’investissement personnel, en août de cette année.

« Il devient de plus en plus difficile pour les investisseurs d’ignorer Bitcoin alors que son prix continue d’augmenter. Le marché intéressé pour les produits d’investissement Bitcoin s’est étendu à 59% en 2021, contre un peu plus de la moitié (55%). en 2020 et un peu plus d’un tiers ( 36%) en 2019, reflétant une croissance constante de l’intérêt », a déclaré Grayscale.

De plus, selon l’enquête, 77 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles seraient

ils sont plus susceptibles d’investir dans BTC s’il existait un ETF au comptant.

L’ETF spot diffère des ETF à terme bitcoin américains existants, qui ne détiennent que des contrats à terme bitcoin et non BTC lui-même.

Grayscale Investments a une demande en attente auprès de la SEC pour Confiance Bitcoin en niveaux de gris , le plus grand fonds BTC au monde, soit

converti en ETF au comptant.

Comme indiqué la semaine dernière, Grayscale a envoyé une lettre à la secrétaire de la SEC, Vanessa Countryman, affirmant que l’agence a tort de rejeter les ETF bitcoins au comptant. Il prétend que la SEC a violé l’Administrative Protection Act (APA) en ne traitant pas les deux types d’ETF bitcoin de la même manière.

Dans le rapport et les résultats de l’enquête publiés aujourd’hui, la société a de nouveau défendu un ETF bitcoin au comptant, affirmant qu’il aurait « un impact significatif » sur les investissements en bitcoins.

« […] La communauté crypto dans son ensemble n’est pas satisfaite d’une approche basée sur les contrats à terme et se concentre sur un ETF bitcoin au comptant, qui pourrait générer plus de bénéfices », a écrit la société.

De plus, selon l’enquête, un autre signe que les investisseurs traitent Bitcoin comme un actif de réserve de valeur est le fait que beaucoup choisissent de ne pas vendre leur position.

« Plus de la moitié (55%) des investisseurs interrogés ont investi dans Bitcoin pour la première fois au cours des 12 derniers mois. Parmi cette cohorte, la majorité des investisseurs continuent de détenir leur Bitcoin aujourd’hui, soutenant la théorie selon laquelle Bitcoin est considéré comme un long- investissement à terme. Investissement », a noté la firme.

Pendant ce temps, selon le gestionnaire d’investissement, l’intérêt pour l’achat de bitcoin est « fortement corrélé » avec le niveau de familiarité avec l’actif, soulignant la nécessité d’une formation continue dans l’espace bitcoin.

La forte demande d’éducation bitcoin signifie que les conseillers financiers et autres gardiens des investissements « devraient réfléchir à la manière dont ils répondent aux demandes des investisseurs », a suggéré Grayscale.

Le désir d’en savoir plus sur le bitcoin a suivi « l’historique des performances » de l’actif en tant que facteur de motivation le plus important pour effectuer un investissement, selon l’enquête.

Mais alors que l’éducation se classait deuxième sur la liste des facteurs de motivation pour les investisseurs envisageant le bitcoin, le désir a légèrement diminué par rapport aux résultats des sondages 2019 et 2020. Cela, a déclaré Grayscale, est probablement dû au fait qu’un nombre croissant d’investisseurs sont déjà relativement familier avec l’actif.

Selon l’enquête, 42% des investisseurs cette année ont déclaré vouloir en savoir plus sur le bitcoin, contre 46% en 2020 et 54% en 2019.

Quelques autres conclusions de l’enquête :

