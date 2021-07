Informations Bitcoin

Grayscale va lancer un fonds DeFi et un indice pour les investisseurs institutionnels afin d’obtenir une exposition à large base

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré qu’ils étaient déterminés à transformer son produit phare GBTC en un ETF qui, aux États-Unis, “est une question de quand, pas de si”, alors que les régulateurs recherchent différents points de maturation, les “étapes finales” de celui-ci étant approuvées. .

Le plus grand gestionnaire d’actifs numériques au monde, Grayscale Investments, a annoncé lundi qu’il lançait un indice et un fonds DeFi.

Dans une interview avec CNBC Squawk Box, le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, a déclaré avoir constaté l’intérêt d’une large base de ses investisseurs existants et potentiels pour les actifs de la finance décentralisée (DeFi).

À ce titre, Grayscale a développé un fonds et un indice de qualité institutionnelle.

Grâce à ce véhicule d’investissement singulier, Grayscale permettra à ses investisseurs d’investir dans des protocoles DeFi tels que Uniswap (UNI), Aave (AAVE) et SushiSwap (SUSHI) et offrira une « large » exposition.

La société propose désormais des fiducies pour Bitcoin, Ether et un tas d’autres crypto-monnaies ainsi qu’un Digital Large Cap Fund (GDCL), qu’elle a récemment annoncé être devenu une société de reporting SEC après GBTC et ETHE.

Au cours de l’entretien, Sonnenshein a également réitéré qu’ils s’étaient engagés à transformer son principal produit Bitcoin Trust (GBTC), actuellement négocié à une forte remise de 12,32 %, en un ETF Bitcoin. Pas plus tard que la semaine dernière, la société a annoncé qu’elle travaillait avec la plus grande banque dépositaire BNY Mellon pour y parvenir.

“Nous nous engageons à 100% à convertir notre produit phare GBTC en ETF lorsque les approbations réglementaires seront prêtes pour ce type de produit”, a-t-il déclaré, ajoutant que la SEC recherchait quelques points de maturation différents sur le marché sous-jacent, et c’est les « étapes finales » dont ils pensent que les régulateurs ont besoin pour approuver un tel produit et donner aux investisseurs les protections qu’ils recherchent.

Pour les États-Unis, approuver un ETF Bitcoin “est une question de quand pas si”, a déclaré Sonnenshein.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.