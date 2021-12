Graziano Rossi, le père de Valentino, hospitalisé

21/12/2021 à 11h16 CET

Graziano Rossi, Ancien pilote de championnat du monde moto entre 1978 et 1982, et père de Valentino Rossi, il a été hospitalisé pour des problèmes neurologiques sans gravité au départ. Il est admis depuis samedi, sous observation et on ne sait toujours pas s’il pourra repartir pour fêter Noël chez lui avec sa famille.

Graziano, 67 ans, a été hospitalisé à Pesaro samedi et a ensuite été transféré en ambulance à l’hôpital Santa Croce di Fano pour être soigné par l’équipe de médecins Francesco Logullo, qui a décrit son état comme « un degré d’urgence mineur, puisque ses fonctions vitales ne sont pas affectées ».

Tout au long de sa vie, le père de Valentino Rossi s’est rendu plusieurs fois à l’hôpital, mais jamais comme aujourd’hui pour des problèmes neurologiques, mais plutôt pour ceux liés à ses chutes à moto. L’ancien pilote italien a disputé les catégories 250cc et 500cc du Championnat du Monde et bien qu’il n’ait jamais réussi à remporter un titre, il s’est qualifié dans le top 3 en 1979 dans la catégorie intermédiaire. Il ferme également le top 5 du classement général l’année suivante avec une Suzuki dans la catégorie reine.