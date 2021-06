Grealish espère “suivre les traces” de Gascoigne et Rooney

in

23/06/2021 à 21h20 CEST

Chaque nuage a une ligne argentée. Après que Mason Mount n’a pas pu participer au protocole décisif République tchèque-Angleterre par le protocole covid-19, le talentueux milieu de terrain de Chelsea a été remplacé dans le onze par Jack Grealish, il ne reste pas moins de qualité. A son premier match comme titulaire dans une phase finale d’un Championnat d’Europe, celui d’Aston Villa a brillé et a aidé Sterling pour le but décisif. qui a donné le laissez-passer aux « Trois Lions » en tant que premier groupe.

« J’ai parlé de l’importance que ces tournois peuvent être dans la carrière des joueurs. Si vous regardez en arrière et pensez à Gazza (Paul Gascoigne) en Italie 90, tout le monde se souvient surtout de lui pour ce tournoi. Si vous regardez Wayne Rooney à l’Euro 2004, je pense que c’est là qu’il a insisté pour dire : “Je vais être l’un des meilleurs au monde.” “J’espère suivre vos traces et J’espère pouvoir le faire si j’ai plus d’occasions à cette Euro Cup & rdquor;, a souligné le joueur de Birmingham.

“J’aime jouer au football. C’est pour cela que je suis né. J’avais l’impression d’avoir eu une bonne performance, mais peut-être que j’avais l’impression qu’en seconde période, j’aurais pu avoir un peu plus de contrôle », a déclaré Grealish après avoir reçu de nombreux éloges. Il a joué 67 minutes jusqu’à ce que Bellingham le remplace.