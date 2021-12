« Grealish et Foden ne méritaient pas de jouer »

21/12/2021

Pep Guardiola a toujours été et sera fidèle à la discipline d’équipe. Cette fois, le technicien du Manchester City Il a déclaré qu’il surveillait de près ses joueurs pendant la période de Noël et que ceux qui ne se comportent pas correctement en dehors du terrain seront écartés.

Deux des acteurs clés de son schéma, Jack grealish Oui Phil Foden, ils ont joué dans la victoire 7-0 du Ville au Leeds United au milieu de la semaine dernière, mais tous deux étaient remplaçants lors de la victoire 4-0 contre le Newcastle, Oui Guardiola Il a dit que la décision de les laisser de côté n’était pas exactement pour donner de nouvelles jambes à l’équipe.

⚽ Jack Grealish et Phil Foden ont été avertis de leur comportement en dehors du terrain par Pep Guardiola après que les attaquants de Manchester City ont été abandonnés pour le déplacement de dimanche à Newcastle https://t.co/wg5fMVEgZa – The Telegraph (@Telegraph) 21 décembre 2021

Le journal Telegraph a publié une photo d’eux deux lors d’une soirée après le match de Leeds. « Non, je les ai laissés de côté pour la rotation », a-t-il déclaré. Guardiola. « J’ai choisi cette équipe parce qu’ils méritaient de jouer… et pas les autres ».

« À Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand ce n’est pas approprié en dehors du terrain, ils ne joueront pas. Nous devons être concentrés tout le temps en raison des distractions au moment de Noël et de tout ce qui se passe », a déclaré Pep d’un ton sobre, démontrant son pouvoir dans la gestion des minutes du match. Ville.