Grealish “lance” Gabriel Jesus et Bernardo Silva

06.08.2021 à 18:47 CEST

Jack Grealish a été annoncé comme nouveau joueur de Manchester City en échange de 118 millions d’euros. Il semble qu’en Angleterre les effets économiques de la pandémie soient de l’histoire ancienne et que la City soit l’un des animateurs du marché. La signature de l’ancien joueur d’Aston Villa pourrait être accompagnée par Harry Kane, qui souhaite quitter Tottenham. Encore une opération de plus de 100 millions à laquelle doit faire face un Manchester City qui doit équilibrer les comptes. Et il en a déjà fait deux victimes.

Sorties compliquées

Il s’agit de Bernardo Silva et Gabriel Jesus, deux cas différents. Celui des Portugais est clair. Le club veut le vendre et le joueur veut sortir comme Pep Guardiola l’a confirmé lors d’une conférence de presse : « Bernardo veut sortir et il y a aussi deux ou trois joueurs qui veulent aussi sortir & rdquor;dit Santpedor. L’Atlético sonnait comme l’une des destinations possibles de Silva mais cela ne s’est jamais concrétisé. Aussi pour le Barça.

Gabriel Jesus est fatigué d’être un substitut et même le départ de Kun Agüero ne lui assure pas une place dans le onze. Encore moins si Pep continue de miser sur un faux ‘9’. En fait, le Brésilien a été proposé à Tottenham, avec Sterling, dans les négociations pour Kane. Ils sont des millions à entrer d’urgence.