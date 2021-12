Grealish révèle deux raisons principales pour lesquelles Man City n’a pas encore décollé

Jack Grealish a admis que le poids des attentes était derrière ses difficultés depuis son déménagement à Manchester City l’été dernier.

Le joueur de 26 ans a battu le record de transfert britannique lorsque City a payé 100 millions de livres sterling à Aston Villa pour ses services. L’attaquant anglais est arrivé en grande pompe après avoir brillé pendant sept saisons avec les West Midlanders. Il a montré un aperçu de son talent incontestable, avec deux buts et le même nombre de passes décisives à son actif.

Mais l’homme aux 18 sélections des Trois Lions n’a pas encore démontré ses talents de manière cohérente. Ses chiffres sont en baisse sur celui de la saison dernière.

Et l’as né à Birmingham a maintenant levé le voile sur les raisons.

« J’avais juste l’impression que quand je suis venu ici de Villa, j’ai regardé mes buts et mes passes décisives de la saison dernière », a-t-il déclaré à Football Focus de la BBC, selon The Mail.

« Alors j’ai évidemment pensé aller à City, le meilleur club d’Angleterre, les meilleurs joueurs, je vais y aller et marquer 20 ou 30 buts mais ça n’a pas du tout été le cas – j’ai en fait eu du mal avec mes buts et mes passes décisives.

L’attaquant talentueux a développé ses problèmes, mais a clairement indiqué qu’il s’efforcerait de bien faire les choses.

« Surtout le prix sur ma tête, dès que vous n’obtenez pas de buts et de passes décisives pendant un certain temps, les gens commencent à parler et à douter de vous », a-t-il ajouté. « C’est là que vous devez faire confiance à mes propres capacités et partir de là. »

Le mieux est de venir de Grealish

Pep Guardiola a l’habitude d’améliorer les joueurs sous sa tutelle. Raheem Sterling est arrivé de Liverpool en tant qu’ailier qui a fourni des buts plutôt que marqué.

Le tacticien espagnol a contribué à ce que cela change, l’as anglais trouvant le filet 120 fois pour l’équipe d’Etihad. L’augmentation de sa production de score est certainement à l’ordre du jour de Grealish.

Il a marqué la dernière fois que City a battu Leeds United 7-0 mardi.

L’ancien prêteur du comté de Notts a trouvé le chemin des filets avec un rare but de la tête. Et il a estimé que c’était juste une récompense pour le travail acharné à l’entraînement.

« En fait, je le faisais la veille en m’entraînant à des croisements et à des finitions – principalement des têtes », a-t-il poursuivi. «Et je me suis en fait surpris avec quelques-uns – j’en ai marqué quelques-uns. J’en ai raté un contre Watford il y a quelques semaines.

« Afficher la feuille de match et le faire avec une tête, ce que je ne reçois pas beaucoup, est parfait. »

