Grealish revient dans l’équipe d’Aston Villa, Man United renforce la sécurité avant le choc de Liverpool, Porto a confirmé que les hôtes de la finale de la Ligue des champions, Arsenal et Arteta ont qualifié de “ blague ” malgré la victoire de Chelsea, Zidane quitte le Real Madrid – Football News Live

Tenez-vous au courant des dernières actualités sportives, des potins et des opinions d’experts sur talkSPORT.com.

À LA TÊTE: L’UEFA confirme que Porto accueillera la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Man City au lieu d’Istanbul malgré des efforts “ exhaustifs ” pour organiser le match en Angleterre.Arsenal a surpassé Chelsea et Leicester depuis Noël, car la forme 2021 montre pourquoi Mikel Arteta ne fait pas si mal travail et mérite du temps Thomas Tuchel “ pas content ” de son alignement de Chelsea après la défaite contre Arsenal alors qu’il déplore l’objectif de “ cadeau total ” après l’erreur de Jorginho Tyson Fury EXCLUSIVE: “ J’ai été un alcoolique, un toxicomane et un gros b ***** ”, déclare le champion du monde des poids lourds alors qu’il dit à ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale que la vie vaut la peine de se battre pour Trevor Sinclair insiste sur le fait que Man United devrait recevoir des points pour avoir apporté dix changements alors que Man City remporte le titre Eddie Howe pour être nouveau manager du Celtic en tant qu’ancien patron de Bournemouth accepte de prendre en charge les géants écossais Frank Lampard émerge en tant que favori pour succéder à Roy Hodgson à Crystal Palace alors que l’ancien patron de Chelsea envisage le retour de la direction Lord Alan S ugar révèle qu’il a averti le président de Tottenham, Daniel Levy, d’avoir rejoint la controversée Super League européenne – “ Les fans sont plus importants ” Anthony Joshua vs Tyson Fury date sera le 14 août – Frank Warren dit que le combat n’est pas encore signé, mais “ tout à fait sûr ” les problèmes restants seront Résolu, la star de Liverpool, Virgil van Dijk, confirme qu’il manquera l’Euro 2020 avec les Pays-Bas et fixe la date de retour après une blessure