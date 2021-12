Grealish s’ouvre sur l’échec du transfert de Man Utd, qualifie le mouvement de Man City de « gagnant-gagnant »

L’international anglais Jack Grealish s’est ouvert sur son transfert raté à Man Utd et a qualifié sa décision de Man City de « gagnant-gagnant ».

L’ailier gauche a gravi les échelons au club d’enfance d’Aston Villa. Après avoir passé une saison en prêt dans le comté de Notts, il est revenu faire sa marque pour les Villans lors de la campagne 2014-15.

Au cours des prochaines années, Grealish est devenu un acteur à part entière pour la tenue des West Midlands. Il a rapidement été nommé capitaine, les aidant à obtenir une promotion en Premier League en 2019.

Le record de 17 buts et 20 passes décisives de Grealish au cours des deux saisons suivantes signifiait qu’il n’était pas surprenant que de grands clubs soient venus chercher sa signature.

Man Utd espérait débarquer l’attaquant, seulement pour qu’un accord échoue à l’été 2020.

Au cours d’une interview avec The Telegraph, Grealish a été interrogé sur le déménagement potentiel à Old Trafford.

« J’étais sur le point d’y aller, mais il ne s’est finalement rien passé », a-t-il déclaré. «Nous avons affronté United lors d’un match de pré-saison samedi et je n’étais pas censé jouer un match de coupe à Burton.

« Mais après le match contre United, j’ai dit à Christian Purslow [Villa’s CEO] et mon agent, ‘si je ne pars pas, je signerai mon nouveau contrat’.

« Je suis entré avec mon chien mardi matin, j’ai signé le contrat et j’ai joué plus tard dans la journée. »

Le contrat à long terme de la star comprenait une clause libératoire d’une valeur de 100 millions de livres sterling, réservée aux clubs de la Ligue des champions.

Les champions en titre de Prem, Man City, l’ont égalé en août, faisant de Grealish le joueur britannique le plus cher de tous les temps.

« Nous sommes tous d’accord sur la clause et si une équipe y parvient, c’est gagnant-gagnant car cela signifie que j’ai eu une saison incroyable et que Villa a reçu 100 millions de livres sterling », a ajouté Grealish.

Guardiola analyse le départ de Grealish

Grealish est en lice pour jouer contre son ancien club pour la première fois lorsque City se rendra à Villa Park mercredi.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Guardiola a dit: « Il a parfaitement démarré. C’est facile car il connaît beaucoup de joueurs anglais et les autres gars sont des gens sympas.

« Pas de problème, il joue bien. Il doit finir de s’installer et a besoin de temps.

« Si vous analysez les matchs, il ne joue pas mal. La qualité qu’il a est difficile de jouer mal.

« La façon dont nous avons joué et les attentes. C’est différent de ce qu’il vit à Birmingham. Il a incroyablement bien fait là-bas, son engagement envers le club. Aller en deuxième division pour ne pas partir et rester et être promu, puis rester dans la première saison et ce que Villa a fait la saison dernière.

« Maintenant, cette pause revient d’Angleterre blessé, j’espère qu’il reviendra et retrouvera progressivement sa meilleure forme. »

