Great British Bake Off : qui a remporté le spécial du Nouvel An ?

Kim-Joy est retourné à la tente (Photo: Channel 4)

Le grand favori des fans britanniques de Bake Off, Kim-Joy, a été couronné vainqueur du spécial du Nouvel An.

Kim-Joy est revenu aux côtés d’autres anciens boulangers, Hermine, Rowan et Jon, ce qui a finalement été un appel très serré.

La star, connue pour ses pâtisseries adorables et colorées, a réussi à la sortir du sac, en arrivant en tête du défi technique et en produisant une scène hivernale confortable faite de biscuits pour son show-stopper.

Le juge Paul Hollywood a décrit Kim-Joy comme une « digne gagnante », tandis que Prue Leith a ajouté: « Tout ce qu’elle fait est exquis »

Pendant ce temps, Kim-Joy a remporté la victoire dans la foulée, déclarant qu’elle allait avoir du vin chaud et une danse.

Vraiment une reine selon nos propres cœurs.

Kim-Joy a volé le cœur de tout le monde lorsqu’elle est apparue dans la série neuf de l’émission de pâtisserie en 2018.

Elle était finaliste, Rahul Mandal étant couronné vainqueur.

En tweetant pendant l’épisode, Kim-Joy a admis: » En le regardant en arrière et ma réaction est TOUJOURS que c’est SI étrange mais excitant quand même !! «

Le Nouvel An Bake Off a suivi la spéciale de Noël, qui a vu les stars de It’s A Sin – Olly Alexander, Lydia West, Nathaniel Curtis et Shaun Dooley – concourir pour le boulanger vedette.

Nathaniel a été couronné vainqueur et Olly a eu le cœur brisé.

En attendant, bien que nous ayons encore un peu à attendre pour la série 13, les candidatures pour l’émission sont désormais ouvertes, et de nombreux boulangers tenteront certainement leur chance.

Le Great New Year Bake Off est disponible pour le rattrapage sur All 4.

