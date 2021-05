Great British Railways: Boris prépare le plus grand bouleversement ferroviaire depuis 25 ans avec le contrôle de l’État | UK | Nouvelles

No10 a annoncé la création de Great British Railways (GBR), un organisme public qui possédera et gérera l’infrastructure ferroviaire. Il s’agit du plus grand bouleversement des services ferroviaires britanniques depuis la dissolution de British Rail et la privatisation du réseau en 1995.

Le premier ministre a déclaré que les plans pour un nouvel organisme ferroviaire «offriraient un système ferroviaire dont le pays peut être fier».

Les réformes verraient GBR prendre le relais et gérer l’infrastructure ferroviaire, le nouvel organisme collectant également les recettes tarifaires, gérant le réseau et fixant la plupart des tarifs et des horaires.

Les opérateurs privés devraient faire circuler la plupart des trains du réseau dans le cadre de «contrats de service passagers».

GBR devrait voir le jour en 2023, remplaçant l’opérateur existant de l’infrastructure, Network Rail.

Les plans du nouvel organisme ferroviaire sont inclus dans un livre blanc du gouvernement, intitulé Williams-Shapps Plan for Rail, d’après l’ancien directeur général de British Airways Keith Williams et le secrétaire aux transports Grant Shapps.

Initialement prévue pour être publiée à l’automne 2019, la proposition a été retardée par les élections générales et la pandémie de coronavirus.

Il était initialement basé sur les recommandations de M. William après un examen de l’industrie en 2019, à la suite de l’introduction de nouveaux horaires en mai 2018.

Le ministre a déclaré que les chemins de fer britanniques avaient souffert “d’années de fragmentation, de confusion et de complication excessive”.

Il a ajouté: “Il est maintenant temps de lancer des réformes qui donnent aux chemins de fer des fondations solides et stables pour l’avenir, libérant les capacités compétitives, innovantes et expertes du secteur privé et garantissant que les passagers passent en premier.”

Bien que la GBR ne soit introduite qu’en 2023, d’autres réformes des chemins de fer britanniques devraient être introduites sous peu.

De nouveaux abonnements flexibles pour les personnes faisant la navette deux ou trois jours par semaine seront disponibles à partir de la fin juin.

Les billets de type Transport for London permettront aux passagers de voyager pendant huit jours sur une période de 28 jours.

M. Shapps a déclaré à Sky News: «Nous accordons la priorité aux passagers, nous assurons que les trains circulent à l’heure et nous avons une marque nationale pour nos chemins de fer, qui sera Great British Railways, qui collectera les tarifs, gérera les services et rendra sûr que nous sommes là pour le public. “

En raison des contraintes financières liées à la pandémie de Covid, les groupes industriels ont accueilli avec prudence les plans.

Andy Bagnall, directeur général du Rail Delivery Group, représentant les opérateurs ferroviaires, a déclaré à Sky: «Les compagnies ferroviaires réclament depuis longtemps de nombreuses réformes de ce livre blanc et ces propositions peuvent apporter les plus grands changements en une génération.

“Obtenir les détails appropriés sera crucial pour garantir que le livre blanc réalise son potentiel d’amélioration des trajets, offre une surveillance indépendante et une responsabilité claire, et crée un nouvel ensemble de tarifs plus simples et plus rentables.”

Cependant, Anthony Smith, directeur général du groupe de passagers Transport Focus, a ajouté: «Rejoindre les trains, la voie, l’argent et la planification en un seul endroit semble être une bonne étape (vers la responsabilité).»