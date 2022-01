Great League, Spheal Community Day et plus

Janvier a pris de l’ampleur et les joueurs sont occupés à gagner les points d’expérience (XP) dont ils ont besoin pour terminer le défi XP de Spark. Le chef d’équipe Instinct guide également actuellement les utilisateurs à travers un terrain rocheux dans le cadre de Mountains of Power pour découvrir le secret du deuxième sceau sur la porte mystérieuse qui est au centre de l’histoire de Season of Heritage. Quoi d’autre est proposé dans Pokémon GO dans la semaine du 10 au 16 janvier 2022 ? Vous pouvez tout lire à ce sujet ici dans l’aperçu hebdomadaire.

GO Battle League : Coupe Sinnoh et Grande Ligue



Lundi 10 janvier 2022, 22h heure locale

La dixième saison de la GO Battle League verront à nouveau un changement d’équipe : les compétitions Master League et Master League Classic diront au revoir pour le moment. Au lieu, Grande Ligue revient et ouvre à nouveau ses portes. Si vous avez besoin d’un rappel sur la méta de cette ligue, consultez notre liste de niveaux Great League.

il est accompagné de Coupe Sinnoh, un format dans lequel seuls les Pokémon avec un maximum de 1 500 points de compétition (PC) peuvent s’affronter comme en Grande Ligue. Cependant, il existe une autre restriction : seuls les monstres de poche avec un identifiant Pokédex compris entre #387 et #493 peuvent être alignés, ce qui bouleverse la méta habituelle de la Grande Ligue. Les deux compétitions resteront ouvertes jusqu’au 24 janvier.

Pleins feux sur l’heure : Diglett



Mardi 11 janvier 2022, de 18h à 19h heure locale

Fidèle au thème rock de Mountains of Power, le prochain L’heure des projecteurs se concentrera sur les Pokémon de type Sol Diglett. Vous pouvez trouver ce classique de Kanto pratiquement partout pendant le mini-événement grâce à son taux de réapparition accru. Si vous ne possédez pas déjà la version Shiny, c’est le bon moment pour la traquer. En prime, la récompense Stardust pour chaque prise sera doublée.

Heure du raid : Heatran



Mercredi 12 janvier 2022, 18h à 19h heure locale

Vous êtes probablement fatigué de rencontrer Heatran en tant que boss dans les raids de niveau 5, mais la réapparition du Pokémon de type Feu et Acier dans ces batailles a un bon côté : vous avez probablement eu les meilleurs compteurs, que vous pouvez également consulter dans notre guide de raid Heatran, dans votre équipe pour un longtemps et peut accumuler des gains d’XP massifs pendant l’heure du raid. Chaque victoire dans le raid de niveau 5 vous rapporte 10 000 XP, ce qui aide énormément dans le défi de Spark.

Journée communautaire avec Spheal



Dimanche 16 janvier 2022, de 11h à 17h heure locale

le Journée communautaire de janvier 2022 a été annoncé en décembre 2021, et sa star est le joyeux Pokémon Spheal. Non seulement vous aurez de meilleures chances de rencontrer la variante Shiny du monstre pendant l’événement, mais vous bénéficierez également d’un triplement de Catch XP – avec un Pokémon aussi facile à toucher avec vos lancers que Spheal, cette journée communautaire sera être un véritable événement de ferme XP. Comme d’habitude, une histoire de recherche spéciale facultative que vous pouvez acheter pour un dollar américain accompagne également la journée communautaire.

Outre les gros bonus d’XP, le Walrein encore plus corpulent – l’évolution finale de Spheal – est l’attraction principale de la journée : si vous faites évoluer Walrein pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après, il apprend automatiquement les attaques Powder Snow et Icicle Spear , ce qui en fait un monstre PvP très puissant.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.