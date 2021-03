Great Learning collabore avec l’Université Jain

Ces programmes d’études reconnus par l’UGC ont été conçus par des experts universitaires et des innovateurs numériques du monde universitaire et de l’industrie pour aider les étudiants à maîtriser les concepts de base dans diverses spécialisations.

La plate-forme Edtech Great Learning s’est associée à Jain (réputée université) Bengaluru pour proposer des programmes d’études en ligne contemporains dans des domaines à forte demande qui recherchent une main-d’œuvre qualifiée. Cette collaboration propose des programmes MBA, MCA et BBA avec des spécialités en marketing numérique, science des données, développement full stack, cloud computing et intelligence artificielle.

Ces programmes d’études reconnus par l’UGC ont été conçus par des experts universitaires et des innovateurs numériques du monde universitaire et de l’industrie pour aider les étudiants à maîtriser les concepts de base dans diverses spécialisations. En plus d’un diplôme de l’université, les étudiants recevront un certificat professionnel avancé de Great Learning. «Ces programmes, qui seront offerts en ligne, offrent une valeur exceptionnelle aux professionnels qui peuvent continuer à travailler et obtenir simultanément leur diplôme dans des domaines à forte croissance axés sur l’avenir», a déclaré Great Learning dans un communiqué. Le programme de MBA en marketing numérique et science des données associe le programme de MBA traditionnel à des compétences new-age telles que l’intelligence artificielle, l’analyse de données, Python, l’analyse prédictive et l’analyse des médias Web et sociaux. Les programmes MCA couvrent certaines des compétences les plus recherchées par l’industrie, notamment Python, SQL & NoSQL, Microsoft Azure, AWS, la visualisation de données, l’ingénierie logicielle, l’analyse commerciale et la communication de données.

