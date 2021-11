GRÈCE – ESPAGNE | Carvajal : « La façon de regarder le football de Luis Enrique m’a laissé imprégné »

11/10/2021

Le à 20:36 CET

Dani carvajal La basane espagnole sera à nouveau portée ce jeudi face à la Grèce (20h45) plus d’un an après son apparition avec l’équipe espagnole, un lointain 3 septembre 2020, face à l’Allemagne (1-1). Luis Enrique a fait appel à son expérience dans la mesure où les blessures l’ont respecté. Et l’équipe du Real Madrid est ravie d’être aux commandes des Asturiens.

Celui de Leganés a comparé Lucho à Julen Lopetegui, l’entraîneur avec lequel il s’est le plus identifié tout au long de sa carrière sportive déjà longue : « Avec Julen j’ai eu une très bonne expérience, car je me suis senti très identifié à sa façon de voir le football, mais je l’ai aussi dit à propos de Luis Enrique. Dès le premier appel J’ai été imprégné de la façon dont il voit le football, passe à l’attaque et pousse vers le haut. J’aime qu’il comprenne que le football joue pour et pour l’équipe ».

Le madrilène a également fait l’éloge du nouveau groupe que l’entraîneur asturien a formé lors de sa deuxième étape à la tête de l’équipe espagnole: « C’est un groupe fantastique. J’ai vu le documentaire du dernier Championnat d’Europe et il y a un ambiance très saine dedans. Ils vont tous chez un. Ils ont tous le sourire et apportent leur grain de sable qu’ils jouent ou pas et c’est très important. «

Gagner oui ou oui

Carvajal a approfondi la signification du match contre l’équipe hellénique : « Jouer tout pour tout est une situation atypique dans ma carrière. Nous devons gagner oui ou oui et dimanche faire de même contre la Suède, car c’est la seule façon d’être au Qatar. Ce sera très difficile et vous devrez l’affronter comme une finale. Si on devait jouer le repêchage, ce serait très compliqué et on va essayer de l’éviter par tous les moyens »

L’arrière du Real Madrid ne pense pas que la pression va se faire sentir, mais il reconnaît qu’il n’est pas habitué à ce type de match : « J’ai la chance de jouer pour une équipe qui a toujours du mal à gagner. Je n’ai pas eu à vivre pour jouer pour éviter un déclin, ce qui est une situation très difficile, car elle peut même conduire à la disparition d’un club. La pression pour atteindre un objectif est belle et il faut en profiter. »

Celui de Leganés n’envisage même pas d’être exclu de la Coupe du monde Qatar 2022 : « L’Espagne a l’obligation de gagner chaque match et c’est ainsi que nous le comprenons de l’intérieur. C’est l’objectif que l’on s’est fixé en enfilant ce maillot. »