GRÈCE – ESPAGNE | Gavi : récital et peur

11/11/2021 à 22:32 CET

Sport.es

Gavi a terminé son troisième départ dans la qualification Grèce-Espagne pour la Coupe du monde Qatar 2022 lors de son troisième match international. Et comme lors de ses deux premières apparitions, en Final Four de l’UEFA Nations League, il a impressionné. Le jeune milieu de terrain du FC Barcelone a donné un récital de construction de jeu et de solidarité défensive jusqu’à ce qu’il soit contraint de quitter le terrain de l’Olympique d’Athènes.

Celui de Los Palacios a eu un incident avec Andreas Bouchalakis qui l’a amené prématurément aux vestiaires. C’était à la 60e minute que le footballeur hellénique s’était débarrassé de la pression de Gavi de mauvaises manières. Le milieu de terrain du Barça a reçu deux coups au visage de Bouchalakis, qui l’a caressé sans ménagement pour se débarrasser de son harcèlement.

Au début, l’action n’a eu aucune conséquence au-delà de la faute, mais deux minutes plus tard, Gavi est allé au sol en tenant ses mains sur son visage. Les services médicaux de l’équipe espagnole ont examiné le jeune footballeur sur le terrain et ont apparemment donné le feu vert pour sa continuité, mais Luis Enrique a décidé de changer par précaution. Gavi a finalement été remplacé par Sergio Busquets à la 65e minute.

Il faut rappeler que Gavi a déjà eu un problème de mâchoire lors de la pré-saison, ce qui l’a obligé à jouer avec un masque de protection. En fait, ses débuts officiels avec le Barça, le 28 août lors du match de championnat contre Getafe, il l’a fait avec cette protection sur le visage.