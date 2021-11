GRÈCE – ESPAGNE | La Grèce a déjà envoyé l’Espagne en barrage

10/11/2021 à 06:31 CET

L’Espagne disputera ce jeudi sa qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022 en Grèce (20h45).L’équipe dirigée par Luis Enrique doit gagner pour prendre la première place dimanche lors de la visite de la Suède à La Cartuja. D’une autre manière, pourrait être voué à un play-off difficile. Il pourrait même manquer une date de Coupe du monde.

Ce n’est pas la première fois que l’Espagne joue sa qualification pour un grand tournoi contre l’équipe hellénique. Les deux équipes étaient classées dans le groupe 6 de la phase de qualification pour l’Euro 2004. Et l’équipe dirigée par Otto Rehhagel a envoyé l’équipe d’Iñaki Sáez au repêchage pour la première fois dans l’histoire de l’équipe espagnole. Deux ans plus tard, il y en aurait un deuxième, contre la Slovaquie, pour assister à la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

Les épreuves ont eu lieu le 7 juin 2003. L’Espagne a reçu la Grèce en tête et a pu certifier virtuellement son classement pour l’épreuve portugaise. Mais l’équipe de Rehhagel l’a emporté avec un seul but de Stylianas Giannakopoulos. C’était la première défaite d’Iñaki Sáez à la tête de l’équipe espagnole. L’entraîneur de Bilbao ne récolterait qu’un autre KO lors de ses 23 matchs sur le banc espagnol, mais c’est lui qui l’a fait sortir prématurément du tournoi. L’Espagne est tombée face au Portugal (1-0), avec un but de Nuno Gomes, et n’a même pas accepté les centres.

Mais c’est une autre histoire. Ce qui nous intéresse ici, c’est ce match contre la Grèce et le barrage conséquent contre la Norvège. Loin de redresser la barre, l’Espagne a cessé de dépendre d’elle-même après avoir crevé en Irlande du Nord (0-0) et les victoires ultérieures contre l’Ukraine (2-1) et l’Arménie (0-4) ont été stériles, puisque la Grèce n’a pas échoué contre l’Ukraine (1 -0) ou Irlande du Nord (1-0).

Défaite fatidique à La Romareda

L’Espagne a joué ce soir-là à La Romareda avec Casillas, Salgado, Puyol, Iván Helguera, Raúl Bravo, Etxeberria (Joaquín, 59′), Marchena (Sergio, 76′), Valerón, Vicente (De Pedro, 59′), Raúl et Morientes . La Grèce a aligné Nikopolidis, Seitaridis, Dabizas, Dellas, Venetidis, Zagorakis, Giannakopoulos, Tsartas (Karagounis, 37′), Charisteas (Lapis, 35′), Kapsis et Vryzas. Les Hellènes ont pris une pleine revanche du 0-2 du premier tour.

L’équipe espagnole a corrigé son erreur lors du match de barrage contre la Norvège. Non sans souffrir, puisqu’au match aller il a dû revenir sur le premier but de Steffen Iversen. Il ne l’a atteint qu’à cinq minutes de la fin et avec un but contre son camp de Henning Berg qui a complété celui de Raúl. Le retour a été une épreuve, mais l’Espagne a frappé la table en battant les Norvégiens avec des buts de Raúl, Vicente et Joseba Etxeberria.