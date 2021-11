GRÈCE – ESPAGNE | L’Espagne ouvre la boîte en Grèce avec une sanction rigoureuse

11/11/2021

L’Espagne a sauté aux Olympiades d’Athènes prête à attaquer la tête du groupe B après la défaite inattendue de la Suède en Géorgie (2-0). L’équipe dirigée par Luis Enrique a entouré le but d’Odisseas Vlachodimos dès le coup de sifflet d’ouverture et a eu de bonnes occasions, notamment dans les bottes de la recrue Raúl de Tomás.

L’équipe espagnole a cependant ouvert la boîte grâce à une action controversée, un penalty rigoureux sur Íñigo Martínez à la sortie d’un corner. Il y a eu un petit tumulte dans la petite surface et le défenseur central de l’Athletic est tombé à cause d’un éventuel déplacement de Dimitris Giannoulis. Indépendamment de l’action discutable, les Grecs ont réclamé une main précédente à Aymeric Laporte.

Le Polonais Szymon Marciniak a marqué le point de penalty et ses compatriotes Tomasz Kwiatkowski et Marcia Borkowski ont validé leur décision depuis la salle VOR.

L’hexagone est brisé

Sarabia a pris ses responsabilités et il a trompé le but hellénique, brisant la séquence de cinq pénalités que l’Espagne avait échouées d’affilée et c’était un record dans l’histoire de l’équipe espagnole. Sans oublier, bien entendu, les deux derniers tirs au but contre la Suisse et l’Italie lors du dernier Championnat d’Europe.

L’Espagne n’a plus marqué des onze mètres depuis le 6 septembre 2020 lors de la défaite de l’Ukraine (4-0), quand Sergio Ramos a marqué. Depuis, Sergio Ramos a raté deux pénalités maximales contre la Suisse ; Abel Ruiz, contre la Lituanie ; Gerard Moreno contre la Pologne et Morata, contre la Slovaquie.

L’attaquant de la Juventus a également raté son penalty lors des tirs au but contre l’Italie qui ont sorti l’Espagne de la finale de la Coupe d’Europe. Par conséquent, le lancement a été donné à Sarabia.