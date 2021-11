GRÈCE – ESPAGNE | Luis Enrique : « Gavi est une bête brune »

11/11/2021 à 23:47 CET

Luis Enrique a été soulagé par la victoire de l’Espagne en Grèce (0-1) qui, combinée à la défaite inattendue de la Suède en Géorgie (2-0), a placé l’équipe espagnole à un nul de la Coupe du monde au Qatar 2022 en route directe.

« Je suis plus heureux qu’hier », a commencé le technicien asturien en plaisantant sur les micros de la RTVE : « Dans la situation dans laquelle nous nous trouvions, ces deux résultats nous ont été utiles. Mais nous nous sommes concentrés sur notre match et cela a été aussi difficile que nous l’avions prévu. Pourtant, je pense que nous méritions la victoire. »

L’entraîneur espagnol a reconnu que cette fois son équipe n’avait pas réalisé un match brillant en termes de spectacle : « Comme est un mot difficile quand il y a tant de tension et l’obligation d’obtenir un bon résultat à l’extérieur, mais les joueurs ont été bons en termes d’attitude et de transférer ce que nous avions soulevé sur le terrain de jeu. Ces jeux sont toujours difficiles, mais nous avons été ambitieux. Si nous regardons les matchs de la Grèce à domicile, nous voyons que c’est une équipe bien meilleure que celle qui a joué en Espagne et nous avons réussi à neutraliser leur football. »

Il ne spéculera pas contre la Suède

Luis Enrique était convaincu que l’Espagne n’échouera pas dimanche contre la Suède et participera à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. En fait, l’équipe espagnole suffit à égalité pour certifier sa passe comme première du groupe : « Je l’ai cru quand nous étions deuxièmes et je le crois toujours maintenant que nous menons. Nous affrontons une Suède qui a fait un grand tournoi et qui défend très bien. Ils sont obligés de gagner et devront jouer plus en attaque, mais nous on ne va pas faire l’erreur de penser que le nul nous vaut et nous allons sortir et gagner comme nous le faisons à chaque match. Cela n’a aucun sens de changer, même si cette façon de jouer peut profiter à l’adversaire. Après avoir renversé la vapeur, j’espère que La Cartuja sera le joueur numéro 12. «

L’entraîneur asturien a rassuré Barcelone sur la condition physique de Gavi, qui a dû être remplacé après avoir reçu un coup violent au visage : « Il a reçu un coup à l’œil. Gavi est une bête brune. Il a dit qu’il voyait double, mais qu’il voulait continuer. Il a un peu gonflé et il ne voyait pas bien du tout, mais sur le banc il allait déjà bien. »

Raul de Tomás

L’entraîneur espagnol a fini par expliquer son pari sur deux avant-centres : « Je pensais que ça allait être un match dans lequel on aurait le ballon et mettre deux attaquants contre une défense de cinq m’a semblé l’idéal. » Concernant les débuts de Raúl de Tomás, il a expliqué que « nous le connaissons tous et j’ai aimé ce que j’ai vu pendant les séances d’entraînement. Son attitude a été parfaite et j’ai décidé de mettre de l’artillerie. Aussi, débuts avec cette performance … « .

Luis Entique s’est félicité d’avoir gagné la confiance des fans avec le jeu affiché par ses élèves : « Ce serait très injuste si les gens ne faisaient pas confiance à ce groupe de joueurs. Après le Championnat d’Europe, l’UEFA Nations League et le tour de qualification que nous avons fait, nous ne recevons que du soutien, grâce à nos performances. Être un professionnel du football signifie surmonter les obstacles et ce groupe de joueurs a réussi. Nous avons renversé la situation grâce à leurs efforts. »

Il a rappelé le match au Danemark qui a scellé la qualification pour la Coupe du monde aux États-Unis dont il était le protagoniste en tant que joueur : « Je ne me souviens pas d’un match dans lequel les fans ont transformé l’atmosphère en enfer comme ce jour-là. Je l’espère de La Cartuja. Le domaine du facteur est la clé « .