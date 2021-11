GRÈCE – ESPAGNE | Sergio Busquets égalisera Xavi Hernández contre la Suède

11/12/2021 à 00:38 CET

Sergio Busquets Il n’a pas participé d’emblée à la victoire de l’Espagne en Grèce (0-1). Le milieu de terrain du FC Barcelone et capitaine de l’équipe espagnole a été averti de sanction et Luis Enrique a choisi de le réserver pour le duel contre la Suède, plus décisif que celui de l’olympien à Athènes après la défaite nordique en Géorgie (2-0).

Celui de Badía a fini par sauter sur le terrain après qu’Andreas Bouchalakis ait frappé Gavi au visage, laissant le jeune milieu de terrain du Barça avec des difficultés de vision momentanées. Luis Enrique a choisi de ne pas prendre de risques avec celui de Los Palacios et tiré par Busquets pour, accessoirement, reprendre le contrôle du match.

De cette manière, le capitaine de l’équipe espagnole a atteint 132 sélections, dépassant les 131 ajoutées par son ancien coéquipier au Barça Andrés Iniesta. Busquets n’a qu’un match de retard sur Xavi, qu’il égalisera si, comme on pouvait s’y attendre, il joue dimanche dans le duel mémorable contre la Suède. Curieusement, il affrontera Terrassa la veille de se mettre à ses ordres dans l’équipe Blaugrana.

Celui de Badía a fait ses débuts en équipe senior le 1er avril 2009 lors de la victoire 1-2 de l’Espagne sur la Turquie. Son bilan dans les 132 matchs joués est 93 victoires, 21 nuls et 19 défaites. Il n’a marqué que deux buts et distribué neuf passes décisives. Son palmarès comprend la Coupe du monde en Afrique du Sud 2010 et la Coupe d’Europe en Ukraine et en Pologne 2012.