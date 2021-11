GRÈCE – ESPAGNE | Sergio Busquets et Jordi Alba laissent Gavi tranquille

11/11/2021 à 21:09 CET

Gavi est le seul footballeur du FC Barcelone dans le onze de l’Espagne contre la Grèce, après Luis Enrique a décidé de laisser le capitaine Sergio Busquets et Jordi Alba sur le banc, deux fixés dans les schémas de l’Asturien dans sa deuxième étape à la tête de l’équipe espagnole.

L’absence de Badía et de L’Hospitalet a une explication au-delà des considérations techniques ou tactiques. Busquets et Jordi Alba sont avertis d’une sanction et un carton dans la rencontre ce jeudi les séparerait de la finale contre la Suède dimanche prochain à La Cartuja (20h45).

La défaite inattendue des Suédois en Géorgie (2-0) a modifié toutes les approches précédentes et a transformé le duel a priori capital des Jeux Olympiques d’Athènes en presque une formalité. Avant Géorgie-Suède, l’Espagne a été contrainte de battre la Grèce pour atteindre le dernier match avec des options pour prendre la tête du groupe. Après le KO nordique, l’Espagne peut même être la première à perdre ce jeudi à Athènes.

En d’autres termes, le duel contre les Hellènes n’est plus une finale, il n’était donc pas nécessaire de risquer avec Busquets et Jordi Alba. La vraie finale aura lieu dimanche à La Cartuja. Luis Enrique a donc parié sur Rodri et José Luis Gayà.

Gavi intouchable

L’absence des deux footballeurs vétérans a laissé leur jeune coéquipier Gavi comme seul représentant culé dans le onze de l’équipe espagnole. Celui de Los Palacios est devenu intouchable depuis son arrivée, début octobre, lorsque Luis Enrique, surpris par son irruption au FC Barcelone, l’a réclamé pour le dernier carré de l’UEFA Nations League.

Gavi a débuté en demi-finale contre l’Italie, devenant ainsi le plus jeune international de l’histoire de l’équipe espagnole, à 17 ans et 62 jours. Et il n’a plus bougé de onze. Il a répété en finale contre la France et maintenant il a également été dans le match contre la Grèce. Le milieu de terrain a joué 158 des 180 minutes de l’UEFA Nations League.