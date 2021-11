Grèce – L’Espagne aujourd’hui | Onze de Luis Enrique pour la bataille d’Athènes

11/11/2021

Le à 13:42 CET

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

L’équipe espagnole joue ce jeudi un match mémorable contre la Grèce dans ses aspirations à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La Roja doit gagner de manière forcée si la Suède a battu Gerogia quelques heures auparavant à Tiblisi pour atteindre le match dimanche prochain à La Cartuja de Séville avec des options pour arracher le leadership aux Suédois. Les Scandinaves occupent la première place du groupe qui donne un accès direct à la Coupe du monde avec deux points de plus que l’Espagne.

Luis Enrique définit son onze et une question apparaît par ligne, sauf dans le but. Sous les bâtons est fixé Unai Simon, qui a complètement clos le débat dans le but espagnol, reléguant David de Gea.

En défense, les centraux seront Laporte et Pau Torres avant la perte sur blessure d’Eric Garcia, tandis que Jordi Alba sera du côté gauche. A droite, il y a l’inconnu, bien que Dani Carvajal commence avec un avantage en raison de sa plus grande vocation offensive par rapport à César Azpilicueta.

Dans le noyau, Busquets et Koke sont fixes, tandis que le troisième carré est en litige entre Gavi et Carlos Soler. Le jeune Blaugrana a joué à un niveau élevé dans la Ligue des Nations de l’UEFA, où le joueur valencien a été blessé. En faveur de Soler joue sa plus grande verticalité et les deux buts qu’il a marqués lors de ses deux premiers matchs avec La Roja. L’Espagne devra marquer et cela donne un certain avantage au footballeur.

En attaque, Morata et Dani Olmo reviennent après leurs blessures et ils pointent vers un onze où Ferran Torres et Oyarzabal, les buteurs des Nations, ne seront pas. Ansu Fati ne jouera pas non plus, qui a été blessé à Balaídos, ni Yerémi Pino, la révélation du tournoi de Milan. RDT s’annonce comme un choc si le match se complique.

Le troisième point est souligné Pablo Sarabia, qui s’est fait remarquer lors de l’Eurocup, sans exclure la possibilité de Pablo Fornals, en grand moment avec West Ham et qu’il a marqué un but décisif dans le match du Kosovo.

Alignement possible

Unai Simón, Carvajal, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Koke, Carlos Soler, Dani Olmo, Morata et Sarabia.

Un onze avec lequel L’Espagne cherchera à s’imposer face à une équipe grecque qui se veut très défensive, comme il l’a déjà démontré lors du duel à Grenade qui s’est soldé par un nul (1-1)