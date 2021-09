Grèce Turquie nouvelles : Les tensions s’intensifient après le harcèlement d’un navire de recherche au large de Chypre | Monde | Nouvelles

in

Le navire de recherche National Geo poursuit ses activités d’exploration pour la route maritime possible du gazoduc pour le compte de la Grèce, de Chypre et d’Israël. Mais il aurait été suivi de près par des navires de guerre en provenance de Turquie à une distance d’un demi-mile après être entré dans la zone économique exclusive (ZEE) de Chypre. Le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a souligné que « la Grèce doit briser le stéréotype d’un provincialisme central turc des Balkans dans sa politique étrangère » et elle doit « ouvrir ses ailes à la nouvelle réalité ».

Il a ajouté que tandis que le Premier ministre du pays Kyriakos Mitsotakis se plaignait des provocations turques « illégales » en mer, la Grèce doit être prudente et appliquer les lois internationales comme moyen de dissuasion.

Le ministre des Affaires étrangères a également fait référence au projet du pays de coopérer avec davantage d’organisations régionales, dont le SICA, qui concerne les pays d’Amérique centrale.

La Grèce a été impliquée dans des tensions avec la Turquie voisine sur une série de questions, y compris des revendications concurrentes sur les ressources en hydrocarbures de la mer Égée et la démilitarisation des îles.

Plus tôt cette semaine, la Grèce a signé un accord avec la France pour acheter trois nouvelles frégates dans le cadre d’un accord d’une valeur estimée à 5 milliards d’euros (4,3 milliards de livres sterling).

Dans le cadre de l’accord, la Grèce a la possibilité d’acheter une quatrième frégate à la France.

Cette année, il avait déjà commandé 24 avions de combat Rafale d’assaut, ce qui en faisait le premier État membre de l’Union européenne à acheter l’avion de guerre.

Le pacte de coopération stratégique de défense et de sécurité signé par les deux pays s’inscrit également dans un effort accru de renforcement de l’autonomie militaire européenne.

Le président français Emmanuel Macron, s’exprimant aux côtés du dirigeant grec M. Mitsotakis lors d’une conférence de presse, a déclaré : “Cela contribue à la sécurité européenne, au renforcement de l’autonomie et de la souveraineté stratégiques de l’Europe, et donc à la paix et à la sécurité internationales”.

“Nous nous dirigeons vers un approfondissement substantiel de notre coopération stratégique entre la Grèce et la France.”

Le Premier ministre grec avait précédemment déclaré que son pays ne voulait pas lancer une “course aux armements”.

Mais il a ajouté que la Grèce a dû moderniser ses forces armées après une énorme crise financière qui a duré presque une décennie.