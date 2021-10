GREE Stock semble assez bon marché maintenant que Bitcoin est en hausse

Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) est une société minière Bitcoin nouvellement publique maintenant que sa fusion inversée avec Support.com (anciennement le symbole SPRT) a été clôturée le 14 septembre. J’ai écrit avant que l’action GREE était sous-évaluée alors qu’elle était d’environ 25 $. J’ai écrit à l’origine qu’il valait au moins 57,49 $. Et à 20,67 $ le 28 octobre, cela implique qu’il pourrait plus que doubler à partir d’ici.

Cependant, maintenant que Bitcoin (CCC :BTC-USD) a augmenté, je pense que le stock vaut probablement plus que mes prévisions précédentes. Et je ne suis pas le seul à penser cela.

Selon TipRanks, il y a maintenant deux analystes de Wall Street qui ont écrit sur l’action au cours des trois derniers mois. Cela étant dit, leur prix cible moyen est de 78 $ par action. C’est plus élevé que mon estimation et représente une hausse potentielle de près de 280% par rapport au prix actuel.

Donc, avec tout cela à l’esprit, regardons cela plus loin.

Développements récents chez Greenidge Generation

Récemment, Greenidge a annoncé le 21 octobre dans un dossier 8-K qu’il allait étendre ses opérations minières Bitcoin au-delà de l’État de New York. Cela comprendra six sites de centres de données dans tout le Texas, ainsi qu’un grand site à Spartanburg, en Caroline du Sud.

De plus, la société a considérablement augmenté le nombre de mineurs de Bitcoin qu’elle a désormais en commande. Le problème, cependant, est que Greenidge n’a pas indiqué combien il a payé pour les nouvelles commandes de mineurs, ni n’a inclus de coûts pour les plans d’expansion du Texas.

Greenidge a indiqué que l’achat de l’installation en Caroline du Sud s’élevait à 15 millions de dollars. Mais c’était aussi un peu nébuleux car il n’était pas clair si cela incluait des serveurs dans le prix d’achat, puisqu’il avait été acheté à une ancienne société de télécommunications.

Cependant, les sites de développement du Texas ont plus de 2 000 MW de capacité électrique et comprennent plusieurs emplacements entourés d’une production abondante d’énergie éolienne et solaire. Cela signifie que Greenidge aura largement accès à l’électricité pour faire fonctionner ses 22 500 serveurs Bitcoin nouvellement commandés («mineurs»).

De plus, Greenidge dit maintenant qu’il aura une capacité électrique de plus de 50 MW d’ici 2023. Cela se compare à sa capacité existante de 45 MW dans sa seule installation minière Bitcoin à Dresde, NY. Ainsi, en effet, la capacité de l’entreprise à exploiter Bitcoin a maintenant été multipliée par plus de 10 d’ici la fin de 2023.

Décompte des stocks et flux de trésorerie GREE

Comme je l’ai indiqué, le problème est que nous ne savons pas comment analyser ces coûts puisque l’entreprise n’a pas indiqué le montant de l’investissement total. De plus, Greenidge n’a produit aucun type d’informations financières, y compris aucune information financière pour le trimestre se terminant le 30 septembre. Cela rend très difficile l’analyse de ses flux de trésorerie potentiels en cours.

Par exemple, l’entreprise a expliqué comment elle allait se permettre tous ces coûts énormes :

«Greenidge a l’intention de financer ses plans d’expansion avec des liquidités, y compris le produit de sa récente offre de billets de premier rang de 55,2 millions de dollars, ainsi que des flux de trésorerie d’exploitation. Un financement supplémentaire par emprunt et/ou fonds propres pourrait contribuer à une nouvelle expansion ou à l’accélération du calendrier d’expansion prévu. »

En outre, la société a précisé qu’elle a maintenant, ou aura bientôt 42,2 millions d’actions en circulation après la vente de 3,5 millions d’actions. Cependant, je ne sais pas qui a acheté ces 3,5 millions d’actions et à quel prix ils ont payé. C’est parce que je ne savais pas que la fusion inversée comportait une quelconque augmentation de capital, même si je peux me tromper à ce sujet.

Par conséquent, nous savons maintenant qu’avec 42,2 millions d’actions en circulation et avec son prix récent à environ 20,49 $, la capitalisation boursière diluée est de 864,7 millions de dollars.

Ce que vaut le stock GREE

Comme je l’ai souligné dans mon dernier article, la société s’attend à gagner 109 millions de dollars en 2022. Cependant, l’analyste de B. Riley prévoit maintenant que son EBITDA 2023 (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sera de 226 millions de dollars.

Sans savoir à quoi ressemble le bilan de l’entreprise, et en supposant que sa dette n’est que de 55,2 millions de dollars, cela lui donne une valeur d’entreprise (EV) de 919,9 millions de dollars (soit 864,7 millions de dollars + 55,2 millions de dollars de dette). Par conséquent, son multiple EV/EBITDA pour 2023 n’est que de 4,1 fois.

En supposant un taux d’imposition de 25 % qui équivaut à un revenu net de 169,5 millions de dollars et un ratio cours/bénéfice (P/E) de seulement 5,1 fois (c’est-à-dire 864,7 millions de dollars/169,5 $). C’est fondamentalement beaucoup trop bas.

A titre de comparaison, Marathon Digital Holdings (NASDAQ :MARA) se négocie à 12,7 fois les bénéfices prévus pour 2022 et 12,37 fois pour 2023.

En conséquence, l’action GREE vaudrait au moins 2,096 milliards de dollars en utilisant cette même mesure pour 2023. Cela implique une hausse de 142,5% par rapport à ce prix de prix récent. Cela met sa valeur aujourd’hui à 49,68 $ par action (c’est-à-dire 2,425 x 20,49 $).

Ce n’est pas aussi élevé que le prix prévu par B. Riley de 78 $, mais cela montre toujours que l’action GREE est profondément sous-évaluée. Gardez à l’esprit que je n’ai pas mis à jour mon analyse à la fois pour le prix plus élevé du Bitcoin et pour le nouveau nombre de mineurs. Par conséquent, il semble préférable de se fier aux prévisions de B. Riley plutôt qu’aux miennes.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position directement ou indirectement dans l’un des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.