Entrer dans la ville de Green Bank, c’est comme retourner dans les années 80, sans téléphones portables et sans WiFi. Ou même quelques décennies avant, car il n’y a pas de radio, pas de voitures à essence…

À la Banque Verte les ondes électromagnétiques créées par l’homme sont interdites depuis 1958.

Au point que il y a des patrouilles de police qui fouillent la zone à la recherche de téléphones portables, WiFi, radios ou micro-ondes qui chauffent des aliments qui ne sont pas isolés.

Aussi les voitures non diesel sont interdites. Pourquoi y a-t-il ce qui semble être une phobie de la technologie ? En fait, c’est le contraire. La science la plus avancée est pratiquée à Green Bank. Si vous examinez attentivement la photo d’ouverture de la nouvelle, vous trouverez la solution de l’énigme.

Green Bank est dans le Zone nationale de silence radioélectrique, une région de 33 700 kilomètres carrés dans le sud de la Virginie.

Dans cette zone où vivent plus de 8 000 habitants, les ondes électromagnétiques sont limitées. Mais c’est dans la ville de Green Bank, sur une superficie d’environ 21 000 mètres carrés, où ils sont totalement interdits.

Comme vous pouvez le voir sur la photo d’ouverture de l’actualité, en arrière-plan, il se trouve l’observatoire de Green Bank, le plus grand radiotélescope entièrement orientable au monde.

Il mesure 148 mètres de haut et son antenne couvre une superficie de près de 10 000 mètres carrés.

Si vous ne voulez pas rater une seule étoile ou planète la nuit, commencez votre aventure avec l’un de ces télescopes pour observer le ciel.

Ce télescope mesure les ondes radio émises par les étoiles telles que les étoiles ou les pulsars, et pour que les mesures soient correctes, il faut qu’il n’y ait pas d’ondes électromagnétiques artificielles.

Pour cela les téléphones portables et le WiFi sont interdits, et les micro-ondes pour réchauffer les aliments, sont isolés. Seuls les véhicules diesel sont autorisés car ceux de l’essence utilisent des bougies d’allumage qui perturbent également les vagues.

Comme nous le dit Business Insider, dans la ville de Green Bank, située à côté du télescope, vivent des astronomes et des espions qui y travaillent, car il y a aussi un centre d’espionnage de la NSA.

Mais au fil des ans, ils sont venus en ville les gens fuyant la technologie. Parmi eux, plusieurs dizaines touchés par la Syndrome d’hypersensibilité électromagnétique.

Ce sont des personnes sensibles aux vagues qui souffrent d’éruptions cutanées et de maux de tête, même avec des écouteurs Bluetooth.

Ce puissant routeur WiFi 6 tri-bande couvre une superficie de 190 mètres carrés et gère jusqu’à 75 appareils en même temps.

C’est une maladie controversée, car les médecins n’en ont pas trouvé la cause et beaucoup pensent qu’elle a une origine psychologique. Mais les personnes qui en souffrent sont convaincues que c’est à cause de leur sensibilité aux ondes.

Cependant, beaucoup de gens dans la zone tranquille résistent à l’interdiction. Les agents qui suivent les vagues ont détecté jusqu’à 175 points d’accès WiFi illégaux, cette force à démanteler.

De nombreux habitants demandent l’annulation de la zone nationale de silence radioélectrique. Ne peut-on même pas réserver quelques kilomètres carrés de la planète à la science ?