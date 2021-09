Green Beli lève 1,1 million de dollars pour son projet de jeu NFT respectueux de l’environnement

Sans aucun doute, le changement climatique a apporté de nombreux problèmes dans le monde. Les activités de l’homme, qui se concentrent principalement sur l’industrialisation, ont créé un problème grave qui ne nécessitera que les efforts combinés de chacun pour le résoudre. Si l’on ne peut contester les innombrables bienfaits de l’industrialisation, c’est le climat qui paie les contrecoups des affaires humaines.

L’année dernière, les dirigeants mondiaux ont revendiqué la lutte contre le changement climatique et fixé des objectifs pour sauver le monde des fréquents incendies de forêt, des inondations côtières, de l’extinction d’animaux, de l’élévation du niveau de la mer, des émissions de carbone et bien d’autres. Cependant, davantage d’efforts de collaboration sont désespérément nécessaires pour effectuer le type de changement requis.

La technologie et l’industrialisation sont souvent accusées d’aggraver le climat. Bien que cela soit vrai, la technologie peut encore jouer un rôle important dans le changement que le monde entier réclame. Plutôt que de pointer du doigt, la technologie devrait être déployée comme un moyen de corriger le climat. C’est là qu’intervient la blockchain.

Les initiatives de financement ont suscité une forte adhésion des investisseurs

Green Beli est peut-être relativement nouveau sur la scène, mais il aborde toujours le problème auquel le monde est confronté depuis des décennies. Fondée en 2019, la mission de Green Beli est de promouvoir un mode de vie respectueux de l’environnement et de réduire les déchets plastiques en s’engageant dans une campagne de sensibilisation à travers les médias. Green Beli a énormément contribué à l’environnement, et maintenant, il a sorti un nouveau projet connu sous le nom de Green Beli NFT Game. Le projet envisage également de combiner la Green Map, le projet Genesis avec le jeu, créant ainsi un métavers vert. Ils ont des projets fascinants pour une plus grande contribution à l’écosystème NFTs & Gaming.

Le dernier projet en date est la façon dont Green Beli collecte des fonds pour promouvoir ses activités éco-responsables. Green Beli engage au moins 30% des revenus provenant de la vente de semences d’arbres, de terres et d’articles NFT, ou 10% du total du Green Beli Ecosystem Fund, alloué aux initiatives communautaires et environnementales. Le jeu est basé sur le concept de sauver le monde un arbre à la fois et utilise la plate-forme blockchain pour atteindre son objectif. Les personnages se présentent sous la forme de Green Hero NFT – Feu, Terre, Bois, Eau et Métal. Ces arbres sont évolutifs et existent en différentes raretés

Le cycle de financement a vu la participation de BSCStation, Basics Capital et certains des plus grands noms du capital-risque blockchain. Onebit, FIM Ventures, AU21, X21 et Momentum 6 étaient quelques-uns des noms importants impliqués. Green Beli a levé un financement de 1,1 million de dollars, soulignant la croissance de l’écosystème autour de l’environnement et de la durabilité. Green Beli a également été sélectionné comme l’un des 6 meilleurs projets de jeu dans l’événement Game2Blockchain accéléré par Axie Infinity, Tomo Chain, Kyber Network et d’autres partenaires.

Une place de marché NFT est disponible dans le jeu et permet des échanges entre différents joueurs. Les joueurs peuvent acheter des objets NFT et des terrains où ils peuvent faire pousser des arbres. Cultiver une collection d’arbres vous qualifie pour le PvP, et vous pouvez cultiver pour gagner plus de récompenses. De plus, vous pouvez augmenter les statistiques de vos arbres avec Fusion.

Révolutionner le paysage du jeu NFT avec une feuille de route solide

Green Beli NFT Game utilise les jetons GRBE comme moyen d’échange. Après l’IDO réussi sur BSC Station, le jeton est actuellement répertorié sur le principal BSC DEX, Pancakeswap. C’est le jeton natif du jeu qui permet l’achat d’objets dans le jeu. Ces jetons peuvent également être offerts en récompense. La croissance du jeu aura un impact positif sur le prix du jeton et à mesure que vous amassez plus d’arbres, vous pourriez gagner de l’argent. De plus, des jetons GRBE seront distribués et de nouveaux seront créés pour maintenir la croissance du jeu et son prix. Le plan d’action actuel de Green Beli consiste également à préparer un arbre ouvert pour la vente de graines avec 20 000 graines d’ici la fin septembre.