Green Bitcoin Miner prévoit de lever 0 million avant l’inscription directe au Nasdaq cette année

Green Bitcoin Miner prévoit de lever 200 millions de dollars avant l’inscription directe au Nasdaq cette année

Iris Energy Pty a également signé de nouveaux contrats liés aux équipements miniers qui feraient passer sa capacité d’extraction de 0,7 exahash actuel, qui est en passe de passer à 4,5 exahash d’ici la fin de 2022, à 15,2 exahash par seconde dans quelques années.

Le mineur de Bitcoin Iris Energy Pty, qui utilise des énergies renouvelables pour exploiter la crypto-monnaie, prévoit de lever environ 200 millions de dollars lors d’une nouvelle levée de fonds avant de rechercher une inscription directe au Nasdaq.

Il y a quelques mois en mars, Iris Energy a levé 20 millions de dollars australiens (15 millions de dollars), citant une forte demande des investisseurs, qui a de nouveau été élargie pour lever finalement 110 millions de dollars.

La société basée à Sydney travaille actuellement avec un conseiller sur le tour et a rencontré des investisseurs potentiels, a rapporté Bloomberg citant des personnes proches du dossier. Le produit les aidera avec l’inscription dès cette année.

En mai, le co-fondateur et directeur exécutif Daniel Roberts a déclaré que la société explorait les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC). Mais maintenant, il opte pour un placement privé car un accord SPAC diluerait les enjeux des investisseurs existants. Dans une cotation directe, aucune action nouvelle n’est proposée.

La société a également signé de nouveaux contrats concernant les équipements miniers qui lui permettront d’atteindre une capacité de 15,2 opérations d’exahash par seconde d’ici quelques années. Il est en passe d’atteindre 4,5 exahash d’ici la fin de 2022, contre une capacité actuelle de 0,7 exahash.

Le projet phare d’Iris Energy est un centre de données de 50 mégawatts en Colombie-Britannique, au Canada, où la majeure partie de l’électricité provient de l’énergie hydroélectrique.

