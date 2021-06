Green Britain : un remaniement fiscal pour stimuler les ventes de voitures électriques et aider le pays à se reconstruire de manière plus verte | Nature | Nouvelles

Jesse Norman, le secrétaire financier au Trésor, a révélé que le gouvernement « veillera à ce que le système fiscal encourage l’adoption de véhicules électriques ». Il répondait à un rapport du comité spécial du Trésor multipartite sur les impôts après la pandémie.

Ses commentaires font suite à la campagne Daily Express Zero For Zero, appelant à une TVA nulle sur les produits à émission nulle ou proche de zéro.

Nous avons mis en évidence comment les ventes de véhicules électriques sont actuellement assujetties à une TVA de 20 %, la même chose que les voitures à essence plus polluantes.

Le rapport indique : « Comme indiqué dans le plan en dix points pour une révolution industrielle verte, le gouvernement devra s’assurer que le système fiscal encourage l’adoption de véhicules électriques et que les recettes provenant des taxes sur l’automobile suivent ce changement.