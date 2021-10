Green Cardano pourrait augmenter le prix de l’ADA jusqu’à 10 $, mais quand ?

Octobre a apporté un soupir de soulagement aux gens de l’industrie de la cryptographie. Depuis les coups de tonnerre de septembre. Le marché au moment de la mise sous presse retraçait une capitalisation boursière de 2 100 milliards de dollars. Cependant, Cardano a augmenté d’environ 12% des deux derniers jours.

Le prix ADA au moment de la presse est 2,21 $, avec des gains de 4,70%. Le volume des transactions au cours des dernières 24 heures a augmenté de 40,65%. La blockchain a reçu une réponse formidable lors du sommet. De plus, nous pouvons nous attendre à ce que les partenariats produisent des résultats fructueux au quatrième trimestre.

Cardano « vert » et son acceptation

Le réseau a connu des collaborations impressionnantes, qui donneront un élan à sa valeur et au réseau. Les partenariats sont répartis dans plusieurs disciplines. Et aidera le réseau blockchain à déployer ses ailes dans différents genres.

Vérité

Le réseau Veritree s’est associé à une entreprise mondiale de vérification de la restauration des terres et de la plantation d’arbres. Cependant, l’alliance permettra aux utilisateurs de faire don de 15 ADA pour recevoir des jetons d’arbre en édition limitée.

Un arbre sera planté au nom du donateur avec Veritree pour l’échange de chaque ADA. L’utilisation de jetons peut concerner des arbres en édition limitée et des NFT les jours de rachat en 2022.

Rival

Le partenariat avec Rival, la principale plateforme d’esports et de jeux. Permettra le développement de marchés NFT agnostiques, de récompenses pour les fans, etc. Rival aide les équipes sportives à gagner plus d’argent avec les esports et les NFT. Cardano verra une différence notable avec son équipe avec Rival

UBX

L’alliance avec la branche fintech de la banque Union apportera une valeur significative au réseau. qui a plus de 15 milliards de dollars d’actifs. Le partenariat permettra à UBX d’offrir un pool de participation Cardano. En termes simples, UBX exécutera un nœud Cardano. Et permettez aux utilisateurs de déléguer à leur pool pour des récompenses de jalonnement.

AIDE : technologie

Le partenariat est un autre projet crypto qui se concentre sur les identités numériques. La collaboration permettra au réseau de fournir des conseils techniques à AID:tech. Avec lesquels ils pourront développer des informations d’identification vérifiables pour la gestion et la propriété des identités de confiance.

Réseau de plats

La blockchain, Dish Network va aider le géant des télécoms dans la sécurisation du réseau (Digital IDs sur le réseau mobile Boost). Et avec des programmes de fidélité.

Maillon de chaîne

Le partenariat permettra l’intégration des flux de prix Chainlink sur la blockchain Cardano. Ce qui permettra aux développeurs Cardano de créer une variété d’applications De-Fi alimentées par des oracles sécurisés.

De plus, Grayscale présente actuellement Cardano à ses détenteurs. Une intégration plus poussée de Cardano à la plate-forme peut apporter une poussée exponentielle à la blockchain. Grayscale est le plus grand gestionnaire d’actifs de devises numériques au monde.

De plus, MELD est un protocole bancaire De-Fi décentralisé et non dépositaire basé sur Cardano. Serait en partenariat avec Tingo et UtribeOne. L’alliance vise à créer une pièce stable adossée à de l’or et adossée à des artisans. De manière durable, l’approvisionnement en mines d’or en Amérique du Sud et en Afrique. Cela pourrait apporter des opportunités de jalonnement.

En résumé, le réseau blockchain a reçu une acceptation appréciable. Avec l’alliance produisant les résultats souhaités. On peut s’attendre à ce que la pièce vers la lune atteigne son objectif de 10 $. Espérons que plus d’organisations rejoindront la ligue.