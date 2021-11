JOUR VERT, ONGLES DE NEUF POUCES et MA VESTE DU MATIN fera la une Genoux tremblants La neuvième édition du festival de musique, qui se déroulera du 29 avril au 1er mai 2022 à Central Park, dans le centre-ville d’Atlanta. La programmation impressionnante comprend plus de 50 groupes sur quatre scènes. Les billets d’admission générale de trois jours et d’un jour, GA+, VIP et platine seront mis en vente demain, le 11 novembre à 10 h HE via www.shakykneesfestival.com.

Les billets VIP comprennent des zones d’observation privilégiées de près à trois étapes, ainsi qu’une plate-forme d’observation avec des vues surélevées de la scène principale. VIP comprend également deux salons VIP dotés de sièges ombragés, de toilettes climatisées haut de gamme, de collations gratuites, de bars payants à service complet, ainsi que de bière et d’eau gratuites.

Les billets Platinum comprennent des zones d’observation exclusives sur trois scènes, une plate-forme d’observation en platine avec des vues surélevées de la scène principale et l’accès au salon Platinum climatisé avec un bar ouvert à service complet, des bouchées gratuites et un dîner avec traiteur, des sièges détendus, un air premium – des toilettes climatisées, des services de conciergerie et plus encore.

Pour acheter des billets de trois jours ou d’un jour et pour la liste complète des commodités, visitez www.shakykneesfestival.com. Les prix augmenteront à l’approche du festival.

Rendez-vous sur www.shakykneesfestival.com pour vous inscrire et être le premier à recevoir Genoux tremblants mises à jour et informations et suivez Genoux tremblants sur les réseaux sociaux pour rester au courant de toutes les annonces du festival.

