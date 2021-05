Green Day, Fall Out Boy et Weezer annoncent la tournée des stades américains de l’été 2021

JOUR VERT, GARÇON RADIO-ACTIF et WEEZER, trois des plus grands groupes de musique rock, se préparent à reprendre la route cet été. “Le Hella Mega Tour”, leur course en tête d’affiche aux États-Unis, débutera avec de nouvelles dates 2021 à compter du 24 juillet à Dallas, au Texas. Produit par Nation vivante, la sortie nord-américaine de 21 villes amènera les groupes dans certains des stades les plus renommés, notamment le Dodger Stadium, le Wrigley Field, le Citi Field, le Fenway Park, etc. LES INTERRUPTEURS apparaîtra comme des invités spéciaux lors de la tournée.

De plus, deux nouveaux spectacles ont été annoncés aujourd’hui – le 17 août à Columbus, Ohio au Historic Crew Stadium et le 1er septembre à Milwaukee, Wisconsin à Festival d’été. Les préventes pour ces spectacles commencent le jeudi 20 mai à 10 h, heure locale et la vente générale pour tous les billets débutera le vendredi 21 mai à 10 h, heure locale. Les billets pour tous les spectacles, y compris les dates reportées, ainsi que plus d’informations sont disponibles dès maintenant sur www.hellamegatour.com

Pour célébrer cette annonce, les trois groupes participeront à “Bonjour Amérique”Série de concerts d ‘été le 17 juillet. WEEZER et GARÇON RADIO-ACTIF se produira, avec JOUR VERT les rejoindre pour une interview exclusive.

De plus, aujourd’hui, JOUR VERT sort sa nouvelle chanson, “Béat”, dehors maintenant. Cette fin de semaine, GARÇON RADIO-ACTIF jouera sur la finale de la saison de “Idole américaine”, diffusé en direct d’un océan à l’autre le 23 mai à 20 h HE / 17 h HP le abc. La semaine dernière, WEEZER a sorti son dernier single “Toutes mes chansons préférées” avec AJR et interprété leur chanson “Tous les bons” de leur dernier album influencé par le métal «Van Weezer» au “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon”.

“Le Hella Mega Tour” Dates nord-américaines 2021:

24 juillet – Dallas, TX – Globe Life Field



27 juillet – Atlanta, GA – Truist Park



29 juillet – Houston, Texas – Minute Maid Park



31 juillet – Jacksonville, FL – TIAA Bank Field



01 août – Miami, FL – Hard Rock Stadium



04 août – Flushing, NY – Citi Field



05 août – Boston, MA – Fenway Park



08 août – Washington, DC – Nationals Park



10 août – Detroit, MI – Comerica Park



13 août – Hershey, PA – Hersheypark Stadium



15 août – Chicago, IL – Wrigley Field



17 août – Columbus, OH – Historic Crew Stadium



19 août – Pittsburgh, PA – PNC Park



20 août – Philadelphie, PA – Citizen’s Bank Park



23 août – Minneapolis, MN – Target Field



25 août – Denver, CO – Dick’s Sporting Goods Park



27 août – San Francisco, Californie – Oracle Park



29 août – San Diego, Californie – PetCo Park



01 septembre – Milwaukee, WI – Summerfest



03 septembre – Los Angeles, CA – Dodger Stadium



06 septembre – Seattle, WA – T Mobile Park

