Green Day reprend le “Rock And Roll All Nite” de Kiss à Dallas; Paul Stanley et Gene Simmons approuvent

JOUR VERT a joué une reprise du EMBRASSER classique “Rock and roll toute la nuit” lors de son concert samedi soir (24 juillet) au Globe Life Field à Arlington, Texas. Une vidéo filmée par des fans de la performance peut être vue ci-dessous.

Paul Stanley et Gène Simmons tous deux ont tweeté une courte vidéo de JOUR VERT, et a fait l’éloge du groupe de Californie du Nord, avec Stanley en écrivant : “‘Ce soir à DALLAS !’ Une autre raison d’aimer @GreenDay !” Simmons sonné: “” @GreenDay à Houston [sic] hier! Merci, messieurs. » L’officiel BAISER Twitter Le compte a également partagé le clip et a ajouté le message : “@GreenDay ‘Rock And Roll All Nite’ ce soir à Dallas. TELLEMENT cool ! #KISSisEverywhere !”

JOUR VERT est un groupe de punk rock américain composé d’un chanteur/guitariste Billie Joe Armstrong, bassiste Mike Dirt et batteur Très cool. Formé en 1986, JOUR VERT faisait à l’origine partie de la scène punk du club DIY du 924 Gilman Street à Berkeley, en Californie. Les premières sorties du groupe étaient avec le label indépendant Chercher! Enregistrements. En 1994, ses débuts en major “Dookie” (publié par Reprise des dossiers) est devenu un succès retentissant et s’est finalement vendu à plus de 10 millions d’exemplaires aux États-Unis.

JOUR VERT a été largement crédité d’avoir popularisé et ravivé l’intérêt du grand public pour le punk rock aux États-Unis. Albums de suivi “Insomniaque” (1995) et “Nimrod” (1997) ont chacun vendu plus de deux millions d’albums et ont été certifiés double platine, et “Avertissement” (2000) a été certifié platine. 2004 a apporté l’opéra rock du groupe “Idiot americain” qui a ravivé la popularité du groupe auprès d’une jeune génération et vendu à plus de six millions d’exemplaires aux États-Unis.

JOUR VERT est l’un des groupes les plus vendus au monde de tous les temps, ayant vendu plus de 75 millions de disques dans le monde. Le groupe a remporté cinq Grammy Awards: “Meilleur album alternatif” pour “Dookie”, “Meilleur album rock” pour “Idiot americain”, “Record de l’année” pour “Boulevard des rêves brisés”, “Meilleur album rock” pour la deuxième fois pour “La répartition de 21ème siècle” et “Meilleur album de spectacle musical” pour “American Idiot: L’enregistrement original de la distribution de Broadway”. En 2010, une adaptation théâtrale de “Idiot americain” a fait ses débuts à Broadway. Le 18 avril 2015, le groupe a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll dans le cadre de la promotion 2015 dans ce qui était leur première année d’éligibilité à l’induction. Le 16 octobre 2015, JOUR VERT a sorti le documentaire “Coeur comme une grenade à main”, un regard sans précédent sur les coulisses de l’écriture et de l’enregistrement de “Idiot americain”. JOUR VERTle 12e album studio de , “Révolution Radio”, est sorti le 7 octobre 2016 et a fait ses débuts à la première place du classement Billboard 200. GREEN DAY a sorti son 13ème album studio, “Père de tous les enculés” l’année dernière via Reprise/Warner Records. Il a fait ses débuts au n ° 1 du palmarès des albums britanniques tout en atteignant le n ° 1 sur le Billboard Top Rock Albums et le n ° 4 sur le Billboard 200, résultant en le 11e album du groupe dans le Top 10 américain. Ils ont joué le “Le spectacle d’Ellen DeGeneres”, “Le Late Late Show avec James Corden”, “Bonjour Amérique” et « Prix de la musique américaine ».

