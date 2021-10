Minage de Bitcoin

Green Energy Bitcoin Miner, MintGreen, fournira de la chaleur à 100 foyers au Canada

Une entreprise canadienne cherche à changer le discours sur l’exploitation minière de Bitcoin en utilisant l’énergie pour le bien public.

Plus tôt cette semaine, MintGreen – une société minière d’énergie verte Bitcoin – a annoncé qu’elle avait accepté de fournir de la chaleur générée par l’extraction de crypto à plus de 100 résidents de North Vancouver. Dans son communiqué de presse, MintGreen a expliqué qu’elle exécuterait l’initiative en partenariat avec Lonsdale Energy Corporation – le système officiel de district énergétique de North Vancouver.

Une initiative qui profite à tous

L’entreprise a expliqué que ses «chaudières numériques» permettront de récupérer jusqu’à 96 % de l’électricité utilisée pour l’exploitation minière sous forme d’énergie thermique, puis de la transférer aux résidents de la région de North Vancouver.

MintGreen utilise une technologie « d’immersion » qui capte la chaleur générée par l’exploitation minière. La chaleur est ensuite transférée aux services d’eau chaude appelés « District Energy » avant d’être finalement distribuée aux clients. Le service public de l’entreprise dessert jusqu’à 100 bâtiments dans la région de North Vancouver et espère vendre sa chaleur dans le cadre d’un contrat à long terme avec Lonsdale Energy Corp.

La société minière de crypto-monnaie a affirmé que son système pourrait empêcher le rejet dans l’atmosphère de jusqu’à 20 000 tonnes métriques de gaz à effet de serre par mégawatt. Le partenariat espère fournir un chauffage moins cher aux maisons de la région tout en s’attaquant aux problèmes liés au changement climatique.

La source de chaleur devrait être introduite dans le courant de 2022. Le Canada est connu pour avoir des hivers rigoureux, et cette initiative pourrait aider à atténuer ce défi.

Peut-être que l’exploitation minière n’est pas si mauvaise après

L’innovation de MintGreen prévoit d’utiliser l’extraction de Bitcoin pour la chaleur à grande échelle. Cependant, il convient de noter qu’une telle démarche n’est pas nouvelle.

En 2018, Fast Company a fait un reportage sur Heatmine, une entreprise québécoise qui convertit également l’énergie de l’exploitation minière en chaleur. Heatmine fonctionne en connectant les plates-formes minières aux systèmes de chauffage dans les maisons et les entreprises. Ainsi, au fur et à mesure que la plate-forme minière fonctionne et exploite Bitcoin, la chaleur générée par le processus est transférée au bâtiment pour une utilisation plus productive.

Maintenant que MintGreen semble étendre cette application à une plus grande échelle, il semblerait que quelque chose de bon puisse sortir de l’exploitation minière.

Le paysage minier a traversé une année assez difficile, avec une répression chinoise qui a fait chuter le processus à des niveaux records. De plus, des questions sur les impacts de l’exploitation minière sur l’environnement ont fait rage pendant des mois après que Tesla a cessé d’accepter Bitcoin pour les ventes.

Il ne fait aucun doute que l’exploitation minière de Bitcoin peut poser des défis à la durabilité environnementale ; cependant, plusieurs initiatives sont venues depuis remédier à la situation. En juin, le processeur de paiement compatible avec la cryptographie Square et la société de minage de cryptomonnaies Blockstream se sont associés pour développer une installation minière à énergie solaire.

Les 5 millions de dollars joueront un rôle dans la réduction autant que possible de l’empreinte carbone de Bitcoin. Combiné avec les innovations de MintGreen et d’autres, il semblerait que l’exploitation minière de Bitcoin puisse en effet être une force pour le bien.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.