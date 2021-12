Green LitFest : un festival littéraire unique en son genre suscite la conversation sur le changement climatique

L’idée du festival a évolué au fil du temps. C’était l’idée originale de Benedict Paramanand, basé à Bengaluru, rédacteur en chef du magazine SustainabilityNext, un magazine électronique qui se concentre sur les affaires de durabilité, qui est également le fondateur du Bangalore Business Literature Festival.

Par Reya Mehrotra

Bangalore n'est pas seulement connue pour son beau temps, mais aussi pour la participation active de ses habitants à la conservation du climat et à l'activisme environnemental. Il n'est donc pas surprenant que le premier « Green LitFest » du pays prenne forme dans la ville. « Quand nous en apprenons plus, nous en faisons plus » est le slogan du Green LitFest récemment conclu, un festival littéraire unique en son genre qui suscite la conversation sur le changement climatique, la durabilité et les problèmes environnementaux. La première édition virtuelle du festival a vu une multitude d'auteurs et d'entreprises se réunir pour discuter du besoin de l'heure.

Benoît raconte comment le festival a pris forme. « Dans le magazine SustainabilityNext, nous avons fait des critiques de livres axés sur l’environnement et la durabilité. Nous avons réalisé que la plupart de ces livres ne sont pas commercialisés de manière appropriée. Cela dit, au cours des cinq dernières années, la quantité et la qualité de ces livres ont considérablement augmenté et nous avons besoin d’une plate-forme pour les commercialiser. Nous avons donc aéré cette plate-forme pour que les auteurs et les lecteurs se connectent et pour que le marketing et les ventes se produisent », partage-t-il.

Il estime également qu’il est nécessaire d’approfondir les discussions sur le changement climatique, mais il y a un manque de forums. «Ces problèmes sont soulevés en grande partie par les médias sociaux et cela ne se produit pas de manière très engageante ou saine là-bas. Nous devons créer des espaces pour cette conversation », dit-il. La plate-forme engage des personnes de tous les horizons (étudiants, cadres, entrepreneurs) et leur donne accès à une meilleure littérature afin qu’elles puissent influencer les politiques et faire pression sur les décideurs. « Le gros problème du changement climatique est qu’il y a plus de paroles et moins d’action parce qu’il n’y a pas beaucoup de pression de la société civile. Si nous sommes bien informés, nous pouvons exercer une meilleure pression sur les décideurs politiques », ajoute Paramanand.

Les conférenciers et invités du festival comprenaient Anirban Ghosh, responsable du développement durable du groupe Mahindra, Atulya Misra, responsable de l’IAS et secrétaire en chef supplémentaire (gouvernement du Tamil Nadu), le député Jairam Ramesh, écrivain et rédacteur en chef et co-rédacteur en chef d’histoires spéculatives et solaires punk. et auteur de plusieurs livres comme The Butterfly Effect Rajat Chaudhuri et plus encore. Lorsqu’on lui a demandé comment Paramanand avait réussi à constituer une solide liste d’intervenants lors de la première édition du festival, il a déclaré : « Nous avions un bon mélange d’auteurs, d’entreprises, d’activistes et de politiciens. C’était peut-être le facteur de nouveauté. C’est un nouveau concept et personne ne l’a tenté. Il y a beaucoup d’auteurs qui ont écrit des livres dans un passé récent et aimeraient une plate-forme pour parler de leurs livres.

Lorsque Padmini Srinivasan, professeur agrégé, finance et comptabilité, et président du Center for Corporate Governance and Citizenship, IIM Bangalore, a demandé à Mukund Rajan, auteur et président d’ECube Investment Advisors, si la durabilité est un objectif farfelu pour les pays en développement comme l’Inde, Rajan a répondu : « C’est vrai, mais nous ne pouvons pas continuer à attendre que la bonne technologie se produise. Nous n’avons pas le temps et, par conséquent, nous devons agir rapidement.

Sur la question des entreprises durables, Anirban Ghosh, directeur de la durabilité du groupe Mahindra, a déclaré : « En sortant de Covid, on espère obtenir plus d’action climatique. Nous avons atteint un stade où les gens veulent prendre les bonnes mesures mais ne savent pas quoi faire en affaires.

Faire passer le message

Le Green Litfest sera probablement un événement annuel et passera à une version hybride une fois la pandémie terminée. « La portée en ligne est plus large, mais les discussions sont beaucoup plus engageantes dans un espace physique », estime Paramanand.

Une fois physique, les organisateurs prévoient de l’emmener dans différentes villes pour attirer un public plus large, en particulier dans des endroits où il existe une société civile engagée et active comme Mumbai, Goa, Bengaluru, Kerala, etc. « Nous prévoyons de nous engager avec des auteurs et écrivains locaux et de rassembler la société », a déclaré Paramanand. Une pléthore de problèmes serait également abordée chaque année et l’objectif à l’avenir serait d’aborder différents problèmes dans différentes villes où que le festival se déplace. Par exemple, à Goa, les problèmes liés à l’exploitation minière et à la région côtière seraient abordés.

Cela, croit Paramanand, encouragerait également de nouveaux et jeunes auteurs à émerger et les conversations les inciteraient à s’engager. « Un impact significatif serait que les gens en sachent plus sur les livres et les auteurs sur divers sujets intéressants sur la sensibilisation à l’environnement », dit-il. Outre un festival littéral annuel, les organisateurs prévoient également d’organiser des dialogues mensuels et des mini-festivals trimestriels à divers endroits. Cela, disent-ils, maintiendrait la conversation active tout au long de l’année et il existe une programmation intéressante pour 2022.

En octobre de cette année, Green LitFest a organisé un dialogue intitulé « Espions, super-héros et satire : une nouvelle vague de bandes dessinées écologiques » et en novembre, un autre dialogue intitulé « Ecrits sur les éléphants pour les jeunes lecteurs » a eu lieu. Les deux dialogues ont vu la participation d’auteurs renommés écrivant sur l’environnement pour les enfants. Des initiatives comme celles-ci sont susceptibles d’encourager les jeunes auteurs à écrire et les jeunes lecteurs à s’engager dans de telles œuvres.

Certaines des sessions tenues comprenaient « Comment l’Inde peut créer des entreprises durables exceptionnelles », « Pourquoi la littérature verte est importante ? », « La nature, l’enfance et nos vies émotionnelles : comment la littérature nous lie » et ainsi de suite. Le deuxième jour du festival a eu une projection de film de Wild You Were Sleeping par The Habitat Trust, explorant six espèces moins connues trouvées dans divers habitats à travers l’Inde et des projections de courts métrages de Galathea Bay: La plus grande tortue de mer du monde retournera-t-elle nicher dans Inde ?, Globe Skimmer : La libellule qui vole de l’Inde à l’Afrique et plus encore.

La première édition du Green LitFest s’est tenue du 8 au 10 décembre.

LISTE DES GAGNANTS

Jour 1 : Gagnants de la catégorie Entreprises des GLF Business Honors

* Manifeste de l’oxygène : une bataille pour l’environnement par Atulya Misra

* Sans fossiles : réimaginer l’énergie propre dans un monde sous contrainte de carbone par Sumant Sinha

* Neuf roupies par heure : la disparition des moyens de subsistance du Tamil Nadu par Aparna Karthikeyan

Jour 2 : Gagnants de la catégorie générale de la liste d’honneur du GLF pour la fiction générale et la non-fiction

* Cities and Canopies: Trees in Indian Cities par Harini Nagendra et Seema Mundoli

* L’île aux armes d’Amitav Ghosh

* Intimités animales : l’amour bestial dans l’Himalaya par Radhika Govindrajan

Jour 3 : Liste d’honneur WWF-GLF pour les livres pour enfants

* Se faire des amis avec des serpents de Rohan Chakravarty

* La quête de Saahi par Yuvan Aves et Anusha Menon

* L’école Gravepyres pour les personnes récemment décédées par Anita Roy

* 10 champions indiens qui se battent pour sauver la planète par Bijal et Radha

* Une tigresse appelée Machhli par Supriya Sehgal

