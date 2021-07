Green Park de Londres «évacué» alors que la police armée fait irruption dans une station de métro très fréquentée | Royaume-Uni | Nouvelles

La nouvelle de l’annulation de Cursed intervient presque exactement un an après sa première le 17 juillet 2020, avec Deadline rapportant que Netflix a discrètement pris la décision. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là – les chances que Cursed obtienne une sauvegarde de dernière minute ne sont pas les meilleures, car Katherine Langford […] More