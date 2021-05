Greene compare les mandats de masques de maison à l’Holocauste ⋆ .

La Républicaine Marjorie Taylor Greene, lors d’une interview sur un podcast conservateur cette semaine, a comparé la décision de la Présidente de la Chambre Nancy Pelosi de continuer d’exiger que les membres de la Chambre portent des masques sur le sol de la Chambre aux mesures que les nazis ont prises pour contrôler la population juive pendant la Holocaust.Greene, lors d’une conversation avec l’émission de télévision vocale de David Brody Real America du Christian Broadcasting Network «The Water Cooler», a attaqué Pelosi et l’a accusée d’être une hypocrite pour avoir demandé aux membres du GOP de prouver qu’ils avaient tous été vaccinés avant d’autoriser les membres à être dans la chambre de la Chambre sans masque. »Vous savez, nous pouvons regarder en arrière à une époque de l’histoire où les gens ont été invités à porter une étoile d’or, et ils étaient définitivement traités comme des citoyens de seconde classe, à tel point qu’ils ont été mis dans des trains et emmené dans des chambres à gaz en Allemagne nazie », a déclaré Greene. «Et c’est exactement le type d’abus dont parle Nancy Pelosi.» Les groupes juifs ont rapidement condamné les propos de Greene. «Vous ne pouvez jamais comparer les restrictions liées à la santé avec les chambres à gaz à étoiles jaunes et autres atrocités nazies. De telles comparaisons rabaissent l’Holocauste et contaminent le discours politique américain », a déclaré le Congrès juif américain dans un tweet en réponse aux commentaires de Greene. “Représentant. Marjorie Taylor Greene doit immédiatement se rétracter et s’excuser. »Le bureau de Greene n’a pas immédiatement répondu à l’enquête de CNN sur ses commentaires.

Une vidéo supprimée depuis montre Marjorie Taylor Greene harcelant le bureau d’Alexandria Ocasio-Cortez lors de la visite de 2019 à Capitol Hill Un sondage CNN auprès des membres du Congrès a révélé que tous les démocrates du Congrès à la Chambre et au Sénat sont entièrement vaccinés. Au Sénat, 92% des républicains se disent vaccinés, mais seulement 44,8% des républicains de la Chambre diraient s’ils ont reçu les vaccins nécessaires. Plus de 100 républicains à la Chambre ne divulgueront toujours pas leur statut vaccinal. Cela a incité Pelosi à laisser le mandat du masque en place, malgré les nouvelles directives des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis selon lesquelles les personnes vaccinées peuvent être en sécurité à l’intérieur sans porter de masques. n’est pas une boîte de Pétri en raison de l’égoïsme de certains de ne pas être vaccinés », a déclaré Pelosi. Saisissez votre adresse e-mail pour vous inscrire à la newsletter «What Matters» de CNN. «Fermer la boîte de dialogue»

.Greene, qui a refusé de divulguer son statut vaccinal personnel, a déclaré que la main lourde de Pelosi n’était pas nécessaire. «C’est une femme qui ne se soucie pas de la sécurité des gens», a déclaré Greene sur le podcast. “C’est une femme qui est hyper-concentrée sur son propre pouvoir et contrôle.” Le bureau de Pelosi a refusé de commenter les remarques de Greene. Plusieurs législateurs des deux côtés de l’allée ont réagi aux commentaires de Greene samedi. “C’est une folie diabolique”, Wyoming Rep Liz Cheney a tweeté sur les commentaires de Greene. Cheney, qui a été évincée de son poste de direction républicaine au début du mois en raison des critiques de l’ancien président Donald Trump, a publiquement averti que la direction actuelle du Parti républicain est «dangereuse». Pour sa part, le républicain Adam Kinzinger de l’Illinois, qui est l’un des critiques les plus féroces de Trump au sein du GOP et s’est déjà prononcé contre Greene, a tweeté, «Absolute maladie», tout en faisant un lien vers le même extrait des commentaires de Greene. Représentants démocratiques. Bill Pascrell du New Jersey et David Cicilline du Rhode Island a tweeté sa critique des remarques de Greene. “Alors que la violence antisémite augmente, il est dégoûtant qu’un membre républicain du Congrès compare les exigences du masque à l’Holocauste”, a tweeté Pascrell. Cicilline a appelé Greene, “Une personne troublée qui n’est pas apte à siéger au Congrès. “

