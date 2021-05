Greenidge deviendra neutre en carbone alors que les adoptants de la BTC reculent en invoquant des dommages environnementaux

Greenidge Generation Holdings, une société minière renommée de Bitcoin (BTC), prévoit de lancer une opération minière BTC neutre en carbone le 1er juin 2021. La nouvelle installation est basée dans le nord de l’État de New York.

La société atteindrait une exploitation minière neutre en carbone en achetant des compensations carbone volontaires à partir d’une liste de projets de réduction des gaz à effet de serre aux États-Unis. Chacun des projets que Greenidge Generation entend utiliser a été examiné et certifié par l’un des trois principaux registres de projets de compensation. Il s’agit notamment de l’American Carbon Registry (ACR), de la Climate Action Reserve (CAR) et de Verra. En sélectionnant des projets certifiés, Greenidge garantira le financement d’initiatives qui minimiseront les émissions ou sépareront les gaz à effet de serre de manière permanente et vérifiable.

En plus de compenser ses émissions de carbone, Greenidge cherche également à investir une fraction de ses bénéfices miniers BTC dans des initiatives d’énergie renouvelable. Dans ce contexte, la société explore de manière proactive le financement direct de projets d’énergie renouvelable de valeur dans l’État de New York et aux États-Unis dans leur ensemble.

Pionniers dans un avenir plus vert

Le PDG de Greenidge Generation Holdings Inc, Jeffrey Kirt, a félicité la société pour ses efforts respectueux de l’environnement, en déclarant:

En prenant l’initiative audacieuse et unique de rendre notre extraction de crypto-monnaie complètement neutre en carbone tout de suite, plutôt qu’à une date lointaine dans le futur, Greenidge est une fois de plus à la tête des efforts environnementaux.

Il a ajouté que grâce à cette nouvelle initiative, l’entreprise démontre qu’elle peut vérifier les transactions BTC en toute sécurité et maintenir ses opérations 100% neutres en carbone. Kirt a continué à exhorter les acteurs de l’industrie minière cryptographique à unir leurs forces pour minimiser les émissions de carbone.

Les principaux adopteurs de crypto-monnaie commencent à se détourner de Bitcoin (BTC), citant des inquiétudes quant à la façon dont l’exploitation minière BTC est nocive pour l’environnement. Un exemple est Tesla, qui a récemment acheté BTC pour une valeur de 1,06 milliard de livres sterling. Malgré cet investissement important dans le secteur naissant, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que le constructeur de véhicules électriques avait suspendu les paiements BTC jusqu’à ce que les sociétés minières commencent à utiliser une énergie plus durable.

Suite à cette nouvelle, le BTC / USD a plongé pour se négocier à un prix aussi bas que 46980,02 $ (33319,17 £). Bien que la pièce ait depuis essayé de récupérer ses pertes, elle n’est pas encore revenue aux niveaux de 50000 $. Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 49 010,18 $.