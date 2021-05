Greenidge s’engage à être 100% neutre en carbone pour son installation minière Bitcoin à partir de juin 2021

Compartir

Greenidge Generation Holdings Inc. a annoncé qu’elle compenserait toutes les émissions de gaz à effet de serre de son installation minière Bitcoin par le biais d’un portefeuille de crédits compensatoires entièrement crédités, à compter du 1er juin.

La société a déclaré qu’elle mènerait une opération d’extraction de Bitcoin entièrement neutre en carbone dans son installation minière hybride de crypto-monnaie et sa centrale électrique dans le nord de l’État de New York. L’annonce de la société intervient à un moment où le constructeur automobile Tesla et la société de paiement Square ont annoncé qu’ils ne feraient pas d’achats futurs de Bitcoin, invoquant des préoccupations environnementales associées à l’extraction de crypto.

Greenidge a annoncé qu’il achèterait des compensations carbone volontaires auprès d’une sélection de projets américains de réduction des gaz à effet de serre. La société a mentionné que chaque projet a été examiné et accrédité par l’un des trois registres de projets de compensation reconnus, Verra, la Climate Action Reserve (CAR) et l’American Carbon Registry (ACR), garantissant que tout projet financé par Greenidge minimise les émissions. ou augmente la séquestration des gaz à effet de serre de manière vérifiable, réelle et permanente.

En plus de compenser 100% de ses émissions de carbone provenant de son exploitation minière Bitcoin, Greenidge prévoit également d’investir une partie de ses bénéfices miniers dans des projets d’énergie renouvelable. L’entreprise envisage activement le financement direct de sources alternatives d’énergie verte à New York et dans d’autres régions du pays.

Greenidge a également déclaré qu’il continuerait de participer à l’Initiative régionale sur les gaz à effet de serre (RGGI), un programme axé sur le marché dans lequel les États participants vendent des droits d’émission de CO2 par le biais d’enchères et investissent des bénéfices dans les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et d’autres programmes de profit créer des emplois verts et favoriser l’innovation dans l’économie des énergies propres. Selon le rapport, la société achète chaque année des droits d’émission à RGGI pour couvrir 100% de son CO2 émis par la production d’électricité et le fait depuis qu’elle a commencé ses opérations gazières en 2017.

Le minage de Bitcoin inquiète beaucoup

Alors que les investisseurs institutionnels et de détail continuent d’adopter Bitcoin, une préoccupation qui a émergé est son lien avec les problèmes énergétiques et environnementaux. Les experts affirment que la cryptographie met l’environnement à l’épreuve en raison de toute l’énergie nécessaire pour extraire un seul Bitcoin. La quantité d’électricité utilisée quotidiennement pour extraire Bitcoin a été identifiée comme étant supérieure à l’électricité utilisée par des pays entiers comme l’Irlande.

Certains investisseurs et écologistes de Tesla ont de plus en plus critiqué la façon dont Bitcoin est extrait en utilisant de grandes quantités d’électricité produite à partir de combustibles fossiles.

El miércoles 12 de mayo, el precio de Bitcoin cayó un 10% después de que Elon Musk anunciara que Tesla suspendió el uso de la criptomoneda como método de pago, menos de dos meses después de que el fabricante de vehículos eléctricos comenzara a aceptar Bitcoin como Procédé de paiement. Musk a évoqué des préoccupations concernant l’énergie, en particulier l’utilisation du «charbon, qui a les pires émissions de tous les combustibles».

Plus tôt ce mois-ci, un projet de loi a été présenté au Sénat de l’État de New York pour arrêter l’exploitation minière de Bitcoin jusqu’à ce que l’État évalue ses impacts sur l’environnement.

