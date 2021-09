Greenpeace fête ses 50 ans : c’était sa naissance

13/09/2021 à 13:02 CEST

Greenpeace, l’organisation environnementale la plus importante et la plus emblématique de la planète, fête cette semaine un demi-siècle de vie. Le 15 septembre 1971, un vieux bateau de pêche reconverti en navire écologiste met le cap sur une île de l’Alaska où une bombe nucléaire va exploser. Bien que sa première action se soit soldée par un échec, elle finira par ébranler les consciences du monde occidental. La naissance de forge une lignée de plus en plus nombreuse de « guerriers arc-en-ciel ». La réalité mondiale a fini par donner raison à cette poignée de romantiques qui se sont lancés dans cette aventure il y a 50 ans.

Tout a commencé à la fin des années 1960 sur la petite île d’Amchitka, dans l’archipel des Aléoutes. du Pacifique Nord, où les États-Unis ont effectué un essai nucléaire souterrain en 1969. Les Canadiens Jim Bohlen, Irving Stowe et Paul Côté ont donné naissance à Greenpeace, concentrant en leur nom deux éléments cardinaux de l’organisation : le pacifisme et l’environnementalisme. Mais le nom de l’organisation n’est pas venu tout de suite.

Située dans les eaux au large de la côte ouest de l’Alaska, Amchitka abritait des pygargues à tête blanche, des faucons pèlerins et le dernier refuge de 3 000 loutres.

Mais, en plus, Amchitka est située dans l’une des régions les plus sismiques au monde. En 1964, un tremblement de terre a tué 115 personnes. Mais malgré cela, c’est le site que les États-Unis ont choisi pour tester leur arsenal nucléaire.

L’événement a été précédé d’une controverse, car les gens craignaient que davantage de tremblements ne se produisent. Le jour du test, 10 000 manifestants ont bloqué le passage vers la principale frontière entre les États-Unis et le Canada pour manifester leur inquiétude. Leurs bannières indiquent « Ne faites pas de vague & rdquor ; (‘Don’t Cause Waves’, faisant allusion à un possible tsunami).

La Commission américaine de l’énergie atomique (AEC) a ignoré les protestations et a effectué le test le 2 octobre 1969. Amchitka a été secouée par la force d’une bombe nucléaire qui a explosé à 1 200 mètres sous sa surface.

Mais la bombe n’a causé ni tremblement de terre ni tsunami, les États-Unis ont donc annoncé qu’un autre test serait effectué en 1971, cinq fois plus fort que le précédent.

L’une des personnes les plus actives dans les manifestations antinucléaires était Jim Bohlen. Plongeur et opérateur radar dans la marine des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, Bohlen a rencontré Irving Stowe lors d’une marche anti-guerre en 1967 à Vancouver.

En 1970, Bohlen et Stowe, avec Paul Cote, ont formé le comité “Don’t Make Waves”, reprenant la devise de la manifestation de 1969. Le but était d’arrêter le nouvel essai nucléaire à Amchitka.

Mais selon Bohlen « ‘Comité ne fait pas de vagues’ étaient des mots qui ne signifiaient pas grand-chose. Les gens ne les comprenaient pas, alors le groupe a essayé de penser à quelque chose que les gens pourraient comprendre & rdquor ;.

Greenpeace : la paix verte

On ne sait pas comment le nom est venu, apparemment c’était Hill Darnell, un travailleur social canadien, qui a trouvé la combinaison de mots qui signalent la préoccupation pour la planète et l’opposition aux armes nucléaires. Ainsi est né Greenpeace.

Le Phyllis Cormack, un vieux bateau de pêche de 24 mètres, a été le premier navire du groupe, affrété pour six semaines au prix de 15 000 dollars. Il était en assez mauvais état, et après treize mois à essayer de trouver quelque chose de mieux, Bohlen, Stowe et Côté ont conclu qu’il n’y avait pas d’alternative. Avec lui, ils ont navigué vers la bombe.

À 16 heures le 15 septembre 1971Portant les symboles de la paix et de l’écologie, le Phyllis Cormack embarque pour sa première mission royale. Le navire serait rebaptisé Greenpeace

« Notre objectif est très simple, clair et direct : conduire à une confrontation entre les gens de la mort et les gens de la vie. Nous ne nous considérons pas comme radicaux. Nous sommes conservateurs, nous insistons sur la préservation de l’environnement pour nos fils et les futures générations d’hommes », a déclaré Ben Metcalfe, un vétéran de la radio qui faisait partie des journalistes qui composaient l’équipage, et qui a joué un rôle déterminant, dans la matinée du 16 septembre depuis le navire.

La présence d’un autre journaliste, Robert Hunter, qui était à bord, a également été la clé de ce voyage. un livre intitulé ‘Rainbow Warriors’, un petit volume de mythes et légendes indigènes, et qui fut une source d’inspiration pour l’équipe, notamment une prophétie vieille de 200 ans d’une vieille femme crie nommée Eyes of Fire. Cette femme a prédit que lorsque la terre était pillée pour ses ressources, la mer noircie, les ruisseaux empoisonnés, les cerfs tués sur leurs traces, juste avant qu’il ne soit trop tard, l’Indien retrouverait son esprit et enseignerait à l’homme blanc le respect de la terre. , le rejoignant pour devenir Rainbow Warriors. Ce nom aurait une résonance fondamentale dans l’histoire postérieure de Greenpeace.

Ainsi, en route vers Amchitka, à cinq kilomètres de la limite territoriale, avec caméras et enregistreurs à bord, l’équipage a reçu un message radio annonçant que l’essai avait été reporté, mais on ne savait pas pour combien de temps.

Puis, le 30 septembre, le navire de la Garde côtière Confidence s’est approché du Cormack et le capitaine a informé le navire de Greenpeace qui était en état d’arrestation, et l’équipage a été arrêté.

Cependant, derrière le dos du capitaine, l’équipage du Confidence a remis aux occupants du Cormack un câble signé par 17 marins, qui disait : « En raison de la situation dans laquelle nous nous trouvons, l’équipage du Confidence estime que ce qu’ils font est pour le bien de toute l’humanité. Si nos mains n’étaient pas liées par ces liens militaires, nous serions dans la même position que vous, si possible. Bonne chance. Nous vous soutenons à 100%& rdquor ;.

Une vague de soutien populaire

Malgré un sentiment de défaite, la bataille n’étant pas gagnée, l’exploit du navire, notamment son arrestation et le soutien de l’équipage du Cofidence, suscite un vague de soutien de l’opinion publique canadienne.

La sympathie pour Greenpeace était telle que, sur le chemin du retour en Colombie-Britannique, Stowe a pu réunir des fonds pour acheter un autre navire plus rapide de 47 mètres, l’Edgewater Fortune, qui se dirigeait vers Amchitka alors que le Cormack rentrait chez lui.

Une course contre la montre s’engage alors, le président Nixon ayant fixé la date limite pour le prochain test au 4 novembre 1971.

La Fortune, rebaptisée Greenpeace II pour le voyage, il a immédiatement mis les voiles, mais a perdu beaucoup de temps à cause d’une tempête en route vers l’île.

Malgré la vaillante tentative, le Fortune était encore à 1 100 kilomètres de sa cible le 6 novembre 1971, lorsque le secrétaire de l’AEC Schlesinger ordonna de faire exploser la bombe.

Le tremblement de terre qui s’est produit alors était puissant, mais de nature politique : les manifestations publiques continues contre les tests ont rendu impossible pour le gouvernement des États-Unis de poursuivre les tests à Amchitka. Après quatre mois de silence, l’ACS a annoncé la fin des attentats dans l’archipel des Aléoutes pour “raisons politiques et autres”. La voix de Greenpeace avait été entendue, et la petite île d’Amchitka était en sécurité.

C’était la première victoire de Greenpeace, mais beaucoup d’autres ont suivi depuis. En 2021, il a des bureaux dans 55 pays et compte 3,2 millions de membres.

Histoire de Greenpeace : http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/Por-dentro/Greenpeace-Internacional/Historia/