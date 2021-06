Greenroom de Spotify est un clone de Clubhouse pour les amateurs de podcast

Greenroom est plus ou moins la même chose que Locker Room, mais il dispose désormais de sa propre section dédiée sur l’écran d’accueil de Spotify, ainsi qu’une application dédiée sur le Play Store. Curieusement, les salles Greenroom ont été étiquetées “Sessions”, mais une fois la fonctionnalité arrivée, vous pourrez rejoindre un groupe, rejoindre une salle ou même créer votre propre salle.

Spotify a également annoncé son intention d’ouvrir Greenroom à différents types de programmation. Les futurs sujets et « sessions » comprennent des sujets sur la musique, la culture et le divertissement. Et ceux qui sont intéressés par l’utilisation de Greenroom comme plate-forme pour développer votre marque et avoir des abonnés qui font des dons voudront garder un œil sur le lancement du Creator Fund “plus tard cet été”.

En surface, Spotify Greenroom ressemblait à un clone de Clubhouse vraiment étrange pour les utilisateurs de Spotify, et à certains égards, c’est le cas. Mais cela semble presque que vous pourrez “assister” à un podcast en direct avec des sessions de questions-réponses en temps réel, ainsi que les commentaires que vous attendiez déjà. Il sera intéressant de voir si Greenroom se développe et si Spotify investira de l’argent dans certains podcasts ou marques pour héberger leur contenu à l’aide du service.

La nouvelle application Spotify Greenroom est disponible pour tout le monde sur iOS ou Android, à partir d’aujourd’hui.

