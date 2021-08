GreenSat : utiliser les données satellitaires pour aider les agriculteurs

Deepak Yadav, fondateur, GreenSat Innovation Labs

Par Srinath Srinivasan

GreenSat, basé à Mumbai, vise à répondre aux quatre piliers du secteur agricole – l’agriculteur, l’acheteur, le banquier et l’assureur, via sa plate-forme technologique. La plate-forme traite et propose des données satellitaires, notamment des images, des données géo, météorologiques et autres données importantes utiles aux agriculteurs. La startup s’est associée à une multitude d’observatoires pour obtenir des images et des données précises pour l’agriculture de précision. « Une fois que l’agriculteur s’est inscrit sur la plate-forme, tous les 15 jours, nous lui proposons des rapports détaillés contenant des images satellites de la ferme, des conditions météorologiques, de la santé du sol, de ce qu’il faut semer et de la manière de résoudre les différents problèmes de la région pour de meilleurs résultats, pour gratuit », déclare Deepak Yadav, fondateur de GreenSat Innovation Labs.

La plate-forme a également des fonctionnalités pour simplifier les besoins de crédit pour les exploitations. « Si l’agriculteur appuie sur le bouton de crédit, toutes ses informations, y compris sa cote de crédit, sont envoyées aux prêteurs avec lesquels nous nous sommes associés. De plus, nous connectons également les agriculteurs aux vendeurs qui sont sur nos plateformes », ajoute Yadav. GreenSat a également effectué des tests pilotes pour apporter des eaux recyclées à la plate-forme à des fins d’irrigation à un coût très inférieur. « C’est particulièrement rentable dans les régions qui manquent d’eau. Notre premier objectif est les agriculteurs ruraux. Nous prévoyons d’offrir ce service à l’industrie pharmaceutique qui consomme beaucoup d’eau », explique Yadav. Les rapports aident également les institutions financières sur la plate-forme à conserver les données historiques et à proposer des crédits et des services en conséquence.

« Les images satellite et les données associées sont les moins chères et les plus précises. Tout autre matériel pour faire de l’imagerie aérienne devient coûteux », explique Yadav. La plate-forme utilise actuellement les cotes de crédit Experian, mais développe une formule à 360 degrés pour attribuer des cotes de crédit aux agriculteurs.

« Les méthodes traditionnelles ne tiennent pas compte des dispenses de prêt dont bénéficient les agriculteurs. Même après une renonciation au prêt, la cote de crédit de l’agriculteur ne le reflète pas pendant longtemps. Nous donnerons une vue holistique des antécédents de l’agriculteur et ne le ferons pas ressembler à une recommandation aux prêteurs », a déclaré Yadav. Il ajoute que les défaillants volontaires ne représentent qu’un infime pourcentage et que la plupart des agriculteurs ont de véritables raisons de faire défaut et que le rapport de crédit devrait refléter cela exactement.

GreenSat pratique également l’agriculture contractuelle pour les cultures périssables à feuilles afin que les agriculteurs ne soient pas enfermés dans un contrat. « Nous louons les terres inutilisées aux agriculteurs et gérons les fluctuations des prix. Les agriculteurs sont libres de vendre leurs produits n’importe où », explique Yadav. Pour les autres cultures, elle s’approvisionne directement auprès des agriculteurs et approvisionne le marché. «Au cours des deux derniers mois du verrouillage, nous avons vendu 600 à 700 tonnes de produits dans la région de Mumbai et de Pune via l’agriculture contractuelle à quelques agrégateurs alimentaires. Nous continuons de l’étendre à quelques autres villes », ajoute Yadav.

Actuellement, il y a plus de 10 000 agriculteurs sur la plateforme. La société est également bootstrapée et reste rentable.

