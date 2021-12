Greenwood brille malgré des aides décevantes

Man Utd a vu son groupe de Ligue des champions sortir avec un match nul 1-1 décevant, bien qu’insignifiant, à domicile contre les Young Boys.

Déjà confirmé comme vainqueur de groupe, il n’y avait aucune pression sur Man Utd pour obtenir un résultat. Par conséquent, Ralf Rangnick a changé tout son onze de départ. Il y avait des opportunités pour quelques joueurs marginaux qui n’avaient pas eu beaucoup de temps de jeu jusqu’à présent.

Certains commençaient à saisir leur chance pour impressionner. L’un des partants les plus réguliers, Mason Greenwood, a donné l’avantage à United avec une frappe acrobatique après seulement neuf minutes.

Mais United n’a pas réussi à renforcer son avance et les Young Boys ont riposté avec un effort brillamment placé de Fabian Rieder à la 42e minute.

United n’a pas vraiment poursuivi le match après la pause. Les jeunes garçons se sont retrouvés avec le plus grand nombre de coups. Mais les deux parties se sont contentées d’un point chacune.

Notes des joueurs de Manchester United

Doyen Henderson : Compte tenu d’un départ rare, il était rapide sur sa ligne et confiant pour balayer le danger. Faites quelques économies décentes, si confortables, lorsqu’elles sont sollicitées. Il ne pouvait rien faire pour le premier but des Young Boys. 7

Aaron Wan-Bissaka : N’ayant pas peur de sortir le ballon lorsque l’occasion se présentait, mais généralement calme. 6

Nemanja Matic : Capitaine de l’équipe depuis une position plus profonde que d’habitude en défense centrale, c’est sa longue passe au sol qui a mis en place le mouvement qui a conduit au premier but. Plus tard, il a rencontré quelques difficultés lors du jeu, mais en général, il s’est plutôt bien sorti de sa position naturelle. 6

Eric Bailly : A grandi confortablement dans le jeu, remportant une série de défis et réalisant des dégagements puissants. A été vigilant pour empêcher les Young Boys de prendre l’avantage juste avant la mi-temps lorsqu’il est venu à la rescousse à quelques reprises dans le même passage de jeu. Aurait dû faire avancer son cas pour plus de temps de jeu. 8

Luke Shaw : A avancé fréquemment, jouant le centre qui a mené à l’ouverture du score de Greenwood – même si c’était un peu derrière son coéquipier, forçant l’improvisation. La forme était généralement bonne lors de sa livraison, malgré sa précision parfois un peu faible. 6

Donny van de Beek : Donné plus de responsabilités au centre du milieu de terrain, il a parfois mal placé ses passes dans les premiers échanges. Mais il n’avait pas peur de se détourner du travail défensif. Cependant, il a concédé la possession pour l’égalisation des Young Boys juste avant la pause. Aura juste été heureux d’avoir 90 minutes à son actif. 6

Juan Mata: Bientôt a commencé à montrer sa classe avec sa gamme de passes. A fait ses devoirs défensifs aussi au fur et à mesure que son expérience prenait de l’importance. S’est un peu évanoui en seconde période, tout comme son équipe en général. 7

Jesse Lingard : Bourdonnement entre les poches d’espace énergiquement. Manque parfois de finesse avec la passe finale, cependant. 6

Amad Diallo : Dépassé facilement lors de son premier duel, c’était un signe des choses à venir. Il était indécis lorsqu’une grande chance lui est tombée une demi-heure plus tard. Il a commencé à se développer après la pause, mais son impact global a été limité. 5

Mason Greenwood : A montré une technique époustouflante pour donner l’avantage à United en 10 minutes. Cela a donné le ton à une performance confiante car il s’est bien lié avec ses coéquipiers moins efficaces. 8

Mason Greenwood qui est absolument le tiroir du haut 🔥 Luke Shaw fouette la croix et… Wow ! #UCL pic.twitter.com/NEG8LY2nCf – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 8 décembre 2021

Anthony Elanga : Pas tout à fait sur la même longueur d’onde que ses coéquipiers en première mi-temps, alors qu’il était un peu en marge de l’action. Une occasion décente lui est tombée en seconde période mais il a visé directement le gardien de but. 5

Suppléants :

Teden Mengi (pour Shaw, 61 minutes) : A fait un gros bloc pour contrecarrer une attaque de Young Boys environ 10 minutes après son introduction. Lisez bien la pièce tout au long de son apparition d’une demi-heure. 7

Tom Heaton (pour Henderson, 68 ans) : Donné un début surprise lors du remplacement de Henderson dans le but au milieu de la seconde mi-temps. 6

Shola Shoretire (pour Diallo, 68): A la réception de quelques défis après son entrée en jeu, découvrant bientôt l’intensité du jeu. 5

Zidane Iqbal (pour Lingard, 89) : Amené pour ses débuts à United dans les phases finales. N / A

Charlie Savage (pour Mata, 89) : Également présenté pour la première fois tardivement, pour le plus grand plaisir du père Robbie. N / A

