Greenwood vient à la rescousse de United

04/04/2021 à 22:37 CEST

le Manchester United Il a remis ses devoirs à la dernière minute, mais cela a bien fonctionné. UNE Objectif de Greenwood à six minutes de la fin a permis aux diables rouges de dépasser un Brighton plein de courage, et peut-être manquant de détermination face au but. Les «mouettes» ont pris les devants à Old Trafford, et les hommes de Solskjaer n’ont pu réagir qu’en seconde période. Deux griffes de Rashford et Greenwood Ils ont fait le travail et United renforce sa position dans le top 4 du Premier ministre.

MUN

BRI

Manchester United

Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Pogba (McTominay, M. 86), Fred; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford (James, M.72); Cavani (Van de Beek, M.82).

Brighton

Robert Sánchez; White, Dunk, Veltman; Gross, Bissouma, Lallana (Alireza, M.88), Moder (Zeqiri, M.88); Maupay, Welbeck, Trossard (McAllister, M.63).

Buts

0-1 M.13 Welbeck; 1-1 M.62 Rashford; 2-1 M.84 Greenwood.

Arbitre

Mike Dean. TA: Cavani (M.63) / Gross (M.42), Blanc (M.66).

Stade

Old Trafford. Pas de spectateurs.

Les diables rouges sont, avec City, la seule équipe de la zone Champions à avoir remporté cette journée. Et il l’a fait dans un jeu mettant en vedette au début par La substitution de De Gea, en faveur d’un Henderson qui semble avoir gagné la place. Bien que bientôt l’accent l’a emporté Welbeck. Excanteran uni, Il est retourné dans ce qui était autrefois sa maison pour secouer les hommes de Solskjaer. L’Anglais a remporté le match contre Wan-Bissaka dans un centre latéral. Henderson a couvert le premier tir, mais Welbeck a tiré au but dans le rebond.

United est venu à la mi-temps sans tirer, quelque chose qui ne s’était pas produit depuis 2019. Une tentative de Greenwood qui a frappé le poteau était son meilleur atout, mais les hommes de Solskjaer ont poussé au redémarrage. La première poussée était Rashford, qui a profité de la bravoure de Brighton en se pressant pour marquer contre. Réalisé Bruno Fernandes, définition de l’anglais.

Décidez Greenwood

Avec une égalité sur le tableau de bord, le jeu pourrait se dérouler dans les deux sens. Graham Potter’s a protesté contre une pénalité de Maguire à Welbeck, que ni Mike Dean ni le VAR n’ont concédé, et Greenwood a fini par décider. Sans Rashford ni Cavani remplacés par prudence, le jeune Anglais a pris des chevrons, a ramassé un tir mordu de Pogba pour diriger le but décisif vers le filet de Robert Sánchez, et remporter un Matelas 11 points dans la zone Champions.