Greetje Minnen a battu Mai Hontama au tour de qualification de l’US Open

26/08/2021

Act. Le 27/08/2021 à 03:15 CEST

Greetje Minnen, belge, numéro 103 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au tour de qualification de l’US Open en 6-3 et 7 (7) -6 (3) en une heure et trente-sept minutes pour Mai hontama, joueuse de tennis japonaise, numéro 214 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

Pendant le match, la Belge a réussi à casser 5 fois le service de son adversaire, a eu 78% d’efficacité au premier service, a commis 2 doubles fautes et a obtenu 59% des points de service. Quant à la joueuse japonaise, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a réalisé un premier service à 76%, a commis une double faute et a réussi à remporter 50% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. En particulier, 128 joueurs au total y participent. De même, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.