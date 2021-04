Greg Abbott dit à la MLB de le pousser et montre aux États rouges comment répondre aux mensonges de la loi GA – RedState ⋆ .

Les démocrates ont répandu des mensonges sur la nouvelle loi électorale de Géorgie et les entreprises ont été poussées à signer les mensonges.

Ces mensonges, dirigés par Joe Biden lui-même, ont incité la Major League Baseball à retirer le All Star Game de Géorgie et ont précipité le complot et les fausses déclarations de sociétés comme Coca Cola, Delta Airlines et United Airlines.

Mais le gouverneur du Texas, Greg Abbott, montre à quel point les États rouges doivent s’unir contre cette attaque contre la vérité et avec des entreprises comme la MLB prenant de telles fausses positions partisanes.

Abott a annoncé aujourd’hui qu’il ne lancerait plus le premier lancer lors du match d’ouverture à domicile des Texas Rangers en raison des actions de la MLB sur la Géorgie.

J’avais hâte de lancer le premier terrain lors du match d’ouverture à domicile des Texas Rangers jusqu’à ce que @MLB adopte ce qui s’est avéré être un faux récit sur les réformes de la loi électorale en Géorgie. Il est honteux que le passe-temps américain soit influencé par la politique partisane. pic.twitter.com/pNJApYBHpw – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 5 avril 2021

Il a dit qu’il l’attendait avec impatience, « Il est honteux que le passe-temps de l’Amérique soit non seulement influencé par la politique politique partisane, mais perpétue également de faux récits politiques. » Abbott a déclaré qu’il « ne participera pas à un événement organisé par la MLB et que l’État ne cherchera pas à accueillir le All-Star Game ou tout autre événement spécial de la MLB. »

Abbott a déclaré que son problème n’était pas avec les Rangers, que cela ne «diminue pas le profond respect que j’ai pour l’organisation de baseball des Texas Rangers». Il a dit qu’il leur souhaitait beaucoup de succès.

Bien sûr, il n’y a pas que Abbott qui représente la Géorgie, les démocrates visent également le Texas pour oser avoir leurs propres projets de loi sur la sécurité électorale.

Maintenant, c’est exactement ce qu’il faut et c’est ce que chaque État rouge devrait faire sur ces questions, se regrouper et se défendre les uns les autres contre cette fausse attaque narrative qui a à la fin le véritable objectif, le contrôle démocratique. Le contrecoup se développe et la MLB et d’autres entreprises découvrent que signer avec les démocrates de faux récits et de la folie ne se terminera pas très bien pour eux.

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) et d’autres législateurs mènent un effort pour abroger l’exemption spéciale de la MLB de la loi fédérale antitrust. Le président Donald Trump a appelé au boycott de la MLB et d’autres entreprises qui, selon lui, avaient peur des démocrates et acceptaient cela.

Les gens doivent continuer à appeler Joe Biden pour ses mensonges à ce sujet, car c’est lui qui a incité le retrait de la MLB malgré le fait que même le WaPo l’a appelé à plusieurs reprises pour ses mensonges. Comme nous l’avons signalé aujourd’hui, la Maison Blanche essaie maintenant de se dégager de toute responsabilité pour tout cela. Mais c’est juste une dernière chose que Biden a complètement foirée.