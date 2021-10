Greg Gilbert, chanteur de rock, décédé à 44 ans

Greg Gilbert, le chanteur du groupe de rock indépendant britannique Delays, est décédé des suites d’une bataille contre le cancer. Il avait 44 ans. L’épouse de Gilbert, Stacey Heale, a partagé la tragique nouvelle avec les fans sur Facebook jeudi. Le groupe a enregistré plusieurs tubes au Royaume-Uni entre 2004 et 2010, dont “Hey Girl”, “Long Time Coming”, “Valentine” et “Hideaway”.

“Mon beau garçon [Gilbert] décédé cet après-midi. Il était avec son frère et son cousin et entouré d’histoires et de rires de son enfance. Il était calme et s’est doucement glissé dans les étoiles », a écrit Heale. « J’ai passé la nuit dernière seule au lit avec lui. Son énergie était bien trop grande pour son corps humain maintenant, je pouvais le sentir. J’ai ouvert la fenêtre et je lui ai dit d’aller dans l’univers.” Elle a ensuite qualifié Gilbert d'”humain extraordinaire”, qui n’était “pas de ce monde”. ne sera jamais seul parce qu’il est tout autour de nous “, a écrit Heale. ” Mon cœur est brisé mais plein de magie. “

Gilbert a reçu un diagnostic de cancer de l’intestin de stade quatre en 2016. En août, il a partagé sur les réseaux sociaux qu’il n’était traité que “uniquement pour soulager la douleur” à l’hospice de Mountbatten Hampshire. “Les douleurs sont pour la plupart sous contrôle et les infirmières ici ne sont rien de moins que des anges. Mais je suis maintenant dans un avenir incertain où je ne sais pas combien de temps il me reste et à quoi ressembleront les jours”, a écrit Gilbert à l’époque. . “Je crois toujours à la magie, au pouvoir d’un bon geste et au rire. Je veux remplir les jours à venir avec tout cela et bien plus encore.”

Le frère de Gilbert, Aaron Gilbert, qui jouait des claviers pour les Delays, a remercié les fans du groupe pour leur soutien. Il a noté que le travail de Gilbert, à la fois en tant que musicien et artiste, continuera à vivre après sa mort. “Merci d’avoir partagé notre frite et de l’avoir rendu plus facile à transporter parfois pendant que vous combattiez vous-même les incendies … et merci d’avoir fait de Greg une personne si spéciale dans votre vie”, a écrit Aaron. “Je suis tellement triste que nous ayons tous existé en même temps.”

Delays a été créé en 2001 sous le nom de Corky mais a sorti son premier EP en 2001 sous le nom d’Idoru. Après avoir signé avec Rough Trade Records, ils ont changé leur nom pour Delays et ont sorti leur premier album Faded Seaside Glamour en 2004. Ils ont sorti trois autres albums – You See Colors (2006), Everything’s the Rush (2008) et Star Tiger Star Ariel (2010) – avant que les membres du groupe ne commencent à se concentrer sur d’autres intérêts.

Gilbert, dont la voix de fausset caractéristique a permis à la musique de Delays de se démarquer sur la scène indépendante britannique, s’est concentré sur ses œuvres. Après avoir reçu un diagnostic de cancer, il a relaté son traitement à travers l’art et la poésie sur les réseaux sociaux. En 2019, son travail a été exposé à la Southampton City Art Gallery, note The Guardian. Gilbert laisse dans le deuil sa femme et leurs deux enfants, Dali et Bay.