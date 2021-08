Greg Grippo admet la honte de la rupture de Katie Thurston sur ‘Bachelorette’

En tant que #GrippoGirl en convalescence, imaginez mon DÉTERMINATION absolu de voir Gregory Thee Grippo agir comme un imbécile avec Katie Thurston lors de leur rupture massive à l’écran sur The Bachelorette saison 17. Oui, Katie aurait-elle pu réagir différemment lorsque Greg a versé son cœur, bien sûr. Et en même temps, homeboy n’a pas eu à le prendre au niveau où il est allé.

Mais il y a eu récemment un moment de rédemption, et pour ma part, je suis * ravi * de le voir. Greg a parlé la semaine dernière de ses actions lors de sa rupture avec Katie sur le podcast de l’ancien célibataire Nick Viall, The Viall Files. Essentiellement, Greg a admis qu’il avait fait “beaucoup de réflexion” et “une introspection” et qu’il “avait assez honte” de son comportement et de toute l’épreuve.

“J’étais évidemment beaucoup trop dur avec elle à ces moments-là dans cette pièce, mais c’était juste la façon dont nous nous parlions dans ces moments-là”, a déclaré Greg. “Je ne communiquais pas bien du tout. Ma tête était enveloppée dans le fait de ne pas être [about] le spectacle, qui [was] dans quoi nous étions. C’est vraiment difficile à cerner pour moi. J’avais juste l’impression que je ne pouvais pas la lire à ce moment-là, et je n’avais pas l’impression que nous étions sur la même longueur d’onde. »

JIC, vous avez oublié ~ ce qui s’est passé ~, voici un rafraîchissement super rapide : Greg était un favori pour Katie (bonjour la première impression a augmenté, et * deux * en tête-à-tête) … et le public, soyons réalistes. Mais après les villes natales, le couple s’est engagé dans un énorme combat qui a duré des jours. L’explosion s’est terminée avec Greg décidant de quitter le spectacle et rentrant brusquement chez lui. (Obtenez le scoop complet sur le combat juste ici si vous avez envie de tous les deets.)

“En y repensant, en regardant pour la deuxième fois avec tous les téléspectateurs, oui, je suis sorti comme un âne”, a-t-il déclaré, notant qu’il ne voyait pas la situation depuis le point de vue de Katie. “Je suis parfois passé comme un enfant pétulant. Je le regrette parce qu’elle ne méritait pas ça. J’ai définitivement projeté beaucoup de mes insécurités et de ma colère sur elle. En fin de compte, ce n’était pas juste pour elle . ”

Greg a admis qu’il détestait regarder le combat en arrière et que personne ne devrait excuser son comportement. “C’était très immature pour moi et je ne veux jamais que les gens essaient de justifier comment j’ai agi, car vous ne pouvez pas normaliser ce comportement, surtout parler à une femme comme ça”, a-t-il déclaré. “C’était difficile à regarder en arrière et j’avais assez honte de tout cela. Et encore une fois, c’est humiliant de réaliser que je dois m’éloigner de cela et savoir que je peux faire tellement mieux.”

Greg a également reconnu que sa relation avec Katie provenait probablement d’un lien traumatique, ce qui n’était pas le plus sain, même s’il était vulnérable. Mais le recul est essentiel.

“Ce n’était pas sain et vous ne devriez compter sur personne pour votre propre bonheur”, a déclaré Greg. “C’est, malheureusement, vous savez, [is] ce que j’ai l’impression d’avoir fait à la fin là-bas, et je veux entrer dans un endroit où je suis vraiment heureux [and] Je n’ai pas besoin de dépendre de quelqu’un d’autre pour avoir une relation saine.”

Je ne suis pas en colère contre quelqu’un qui peut réfléchir et prendre ses responsabilités ! Espérons que Greg ira mieux après ça.

