Greg Grippo est-il secrètement un acteur dans The Bachelorette ?

Greg Grippo et son flop de cheveux des années 90 ne participent plus à la saison de Katie Thurston de The Bachelorette, et tout a été très dramatique. Il y a eu beaucoup de conversations à propos de Greg qui aurait potentiellement allumé Katie lors de leur conversation de rupture, mais certains coins d’Internet pensent directement qu’il * agissait * en raison d’affirmations selon lesquelles Greg est, littéralement, un acteur en herbe.

Aussi, euh, il a posté cette photo de lui à l’école de théâtre :

Ces affirmations n’ont pas encore été traitées dans l’émission (note: la biographie officielle de Greg par ABC l’appelle un “représentant des ventes marketing”), mais l’animatrice Tayshia Adams dit que le passé d’acteur de Greg sera abordé lors de la prochaine spéciale After the Final Rose de The Bachelorette .

“Vous savez, je vais juste vous dire ceci”, a-t-elle déclaré à Ryan Seacrest pendant On Air with Ryan Seacrest. “Cela sera abordé. Alors, attendez, attendez.”

Pour l’instant, Greg n’a pas parlé de son départ ou de tout le contrecoup de la base de fans de The Bachelorette, mais il semble qu’il sera à After the Finale Rose – où Internet analysera sans aucun doute s’il est authentique ou non. canaliser sa Meryl Streep intérieure.

Quoi qu’il en soit, juste un rappel que la co-animatrice de Tayshia, Kaitlyn Bristowe, avait ceci à dire à propos de son discours de rupture à Katie : “Je pense qu’il voulait juste arrêter avant d’être licencié. Je pense que son ego était tellement blessé à ce moment-là qu’il était comme, ‘Je vais juste retourner cette merde et sortir d’ici.’ “

Juste! En disant!

